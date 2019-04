Zuloaga quiere lograr tres diputados en Cantabria para "empujar a Pedro Sánchez a La Moncloa"

El secretario general del PSC-PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, se ha mostrado convencido de que en las elecciones generales del próximo 28 de abril los socialistas van a "conseguir tres diputados" por esta región, para así "llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa".

"Lo vamos a hacer porque la ciudadanía comparte los mensajes del PSOE que está viendo y oyendo", ha manifestado el líder del PSC en un acto celebrado este sábado en Castro Urdiales junto al cabeza de lista al Congreso del PSE-EE por Vizcaya, Patxi López, y en el que también ha intervenido el número uno a la Cámara Baja por Cantabria, Luis Santos Clemente.

A la cita también han acudido la secretaria de Organización de los socialistas cántabros, Noelia Cobo, la candidata al Senado, Isabel Fernández, el secretario general del partido en Castro Urdiales, Pablo Antuñano y la aspirante socialista a la Alcaldía, Susana Herrán.

En el evento, celebrado en el Centro Musical Ángel García Basoco, Zuloaga ha señalado que "si hay un partido que defienda a Cantabria, ese el PSOE" porque, ha explicado, "defiende a las mujeres de nuestra Comunidad, su derecho a decidir y la lucha contra la violencia de género; defiende a los trabajadores subiendo el SMI (salario mínimo interprofesional) y la reconquista de los derechos hurtados por el PP".

"Ningún partido pone sobre la mesa los problemas reales de las personas y por eso, si queremos que Cantabria avance y gane, solo hay una papeleta que va a garantizarlo y esa es la del PSOE", ha reiterado el líder y candidato cántabro, para quien "es el momento de la movilización".

"Nos lo jugamos todo el próximo 28 de abril, todo lo que hemos conseguido estos diez meses, que es mucho y que hemos logrado de la mano del PSOE", ha advertido Zuloaga. En este sentido, ha reconocido que los socialistas tienen "viento de cola", pero ha precisado al respecto que el partido "no va a conseguir su mejor resultado" mediante encuestas, sino con el "examen" de las elecciones, las generales del 28 de abril y las autonómicas y municipales del 26 de mayo. "Para salir victoriosos tenemos que llenar las urnas de votos de progreso ", ha destacado.

Al respecto, ha incidido en que los socialistas y los ciudadanos tienen que "estar muy seguros" de que si quieren que "mejore" Cantabria y contar con una "mejor" educación pública, sanidad o sistema de dependencia con mayor financiación, entonces "tiene que estar Pedro Sánchez en La Moncloa". Y es que, como ha advertido, "con la derecha volverán los recortes que hemos visto durante los últimos años".

ELECCIONES A "DOBLE VUELTA"

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso del PSE-EE por Bizkaia, Patxi López, ha asegurado que las del 28 de abril son unas elecciones "a doble vuelta", para que después de que Sánchez vuelva a La Moncloa lograr, el 26 de mayo, que el PSOE gobierne en Cantabria y Castro Urdiales, algo para lo que "tenemos que alinear todas las fuerzas".

Por otro lado, el dirigente vasco ha alertado de que "la ultraderecha está aquí", señalando al respecto que "mientras la derecha de Europa aísla y rechaza sus planteamiento, aquí, en España, pactan con ellos y asumen sus principios e ideologías".

Así las cosas, a juicio de Patxi López, el 28A "no caben medias tintas: o gobiernan ellos o gobernamos nosotros, o gobierna la derecha o gobierna Pedro Sánchez". "Y nosotros tenemos claro que queremos un Gobierno socialista para avanzar y no retroceder y un Gobierno para que los viernes del Consejo de Ministros sean sociales y en favor de la ciudadania y no volver a los viernes de dolor del PP y cada medida era un nuevo recorte o retroceso".

"Las derechas de este país nos han demostrado a lo largo de esta campaña que insultan, se mueven en el fango y descalifican y eso es lo que tenemos enfrente", ha insistido el candidato socialista por Vizcaya. Por eso ha pedido que "todas las personas progresistas acudan a las urnas a votar al PSOE".

Finalmente, el candidato del PSOE de Cantabria al Congreso, Luis Santos Clemente, ha criticado que "la política de la derecha consiste en que cada uno se las apañe como pueda y en que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la dependencia o la pensiones se privaticen para poder hacer negocio con ello".

Para evitarlo, el socialista ha hecho un llamamiento para que, igualmente, "todas las personas progresistas de Cantabria y de España participen y acudan a las urnas a votar al PSOE el próximo 28 de abril".

"Hagámoslo con convicción, ilusión y confianza porque será un voto por el futuro y un voto en defensa de la gente y de España", ha concluido.