El acusado de apuñalar a un hombre en un club de Santander reconoce los hechos y acepta tres años de prisión

El hombre acusado de apuñalar a otro en el cuello con una navaja durante una discusión en un club de alterne de Santander en 2017 ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, por el que ambas partes han aceptado la pena de tres años y tres meses de prisión por un delito de intento de homicidio.

Así, la Fiscalía ha reducido en un grado la condena que solicitaba inicialmente, de siete años y medio de cárcel, al aplicar las atenuantes de adicción a las drogas y de reparación del daño, ya que el acusado ha pagado ya a la víctima 6.000 euros.

No obstante, el Ministerio Fiscal mantiene que el acusado debe indemnizar a la víctima con 9.220 euros por lesiones --a los que se resta la cantidad que ya ha pagado-- y 35.000 euros por las secuelas, así como al Servicio Cántabro de Salud con otros 35.000 euros por los servicios prestados.

Asimismo, mantiene también su petición de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima durante diez años.

Por su parte, la defensa ha aceptado todo lo solicitado por la Fiscalía excepto el alejamiento y prohibición de comunicación durante diez años, ya que lo considera un tiempo "excesivo".

En la sesión que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, el acusado ha reconocido haberle clavado un arma blanca a la víctima tras una discusión que ocurrió el 3 de noviembre de 2017.

Además, ha dicho que es adicto a la cocaína y que actualmente está en tratamiento de deshabituación, por lo que lleva sin consumirla "tres o cuatro meses" y está "muy bien" gracias a la terapia.

Así, en su derecho a la última palabra ha explicado que lo ocurrido fue consecuencia de que esa noche iban "todos muy drogados" y ha dicho que "lo siente mucho" y que su familia "lo ha pasado muy mal".

La víctima, que ha declarado como testigo al no ejercer acusación particular, ha dicho que "no recuerda nada" de lo ocurrido esa noche aunque ha reconocido que estaba en ese club de alterne. Además, ha interesado que se aplique al acusado la orden de alejamiento.

Por último, ha testificado uno de los camareros del local, que ha manifestado que mientras estaba sirviendo al acusado, la víctima le agarró del brazo para que le atendiera y le dijo que esperara.

Según ha relatado, en ese momento la víctima empezó a "encarar" al acusado y, tras decirle éste "varias veces" que le dejara, oyó sonar el impacto una copa. Sin embargo, ha asegurado que no vio navajas.

Según el escrito del fiscal, se suscitó una discusión en el club que derivó en un violento altercado y los participantes llegaron a agredirse físicamente con puñetazos y patadas, y a arrojarse los taburetes de la barra del local.

Así, en un momento dado el acusado estalló una copa en la cara del otro hombre y le apuñaló con arma blanca "con gran intensidad y con intención de producir su muerte, lo que no sucedió por la inmediata intervención sanitaria".