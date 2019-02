Darpón deja abierta la puerta a su dimisión pero defiende su gestión de las oposiciones de Osakidetza

El consejero de Salud, Jon Darpón, aunque dispuesto a seguir en el cargo, ha dejado en el aire su continuidad en el Gobierno vasco si la oposición en el Parlamento acuerda su reprobación por la crisis de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en las que la Fiscalía aprecia indicios de delito, según ha trascendido esta semana. "Cuando se produzca, tomaremos las decisiones que entendamos. No sé lo que va a ocurrir. Cuando se apruebe, lo valoraremos", ha respondido en una tensa rueda de prensa preguntado sobre la petición de dimisión de Elkarrekin Podemos y EH Bildu a la que podría sumarse el PP, formaciones que suman 38 de los 75 escaños de la Cámara.

"¿Se siente usted respaldado al 100% por el lehendakari? Yo trabajo para el Gobierno y para el país. Si no, no estaría hoy delante de ustedes. El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días", ha preguntado y ha respondido el mismo Darpón, médico de profesión y que ocupa el cargo desde que Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en la Navidad de 2012. Se da la circunstancia de que, por el momento, el Ejecutivo no contempla cambios, según manifestó el martes tras el Consejo de Gobierno el portavoz, Josu Erkoreka.

No obstante, Darpón ha insistido en que "no hay ningún hecho probado" que demuestre que se produjeron filtraciones de exámenes para beneficiar a aspirantes muy concretos en las categorías de las especialidades médicas. Incluso ha avalado la "solvencia profesional" de los tres facultativos cuya imputación por revelación de secretos -penada con cárcel e inhabilitación- propone la Fiscalía. Ha apelado a su "presunción de inocencia" y a que en un Estado de Derecho no se puede condenar a nadie sin pruebas.

Además, ha querido dejar claro que "Osakidetza es bastante más que una OPE". "Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado", ha querido enfatizar el titular de Salud, que ha visto como esta crisis se ha llevado por delante a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros.

Preguntado expresamente por su gestión en estos meses tras la proliferación de indicios de fraude, el consejero ha sido muy tajante: "Yo no he ocultado nunca nada. El consejero Jon Darpón no ha mentido en ningún momento". Ha insistido en que desde que se tuvo conocimiento de las sospechas Osakidetza actuó y lo hizo con voluntad de transparencia y de llegar hasta el final.

Sin embargo, este periódico publicó que el responsable de Recursos Humanos, Soto, conoció antes de que el escándalo saliese a la luz pública adelantado por eldiarionorte.es y por la Cadena Ser que había sospechas de irregularidades en al menos una categoría, Cardiología. La documentación interna muestra que a finales de mayo se decidió no investigar cuando, una vez se conocieron públicamente estas denuncias, fue una de las categorías con mayores indicios de anomalías hasta el punto de que acabó suspendida por la propia Osakidetza.

Darpón ha sugerido que actuó cuando tuvo conocimiento de los hechos y no ha aclarado si Soto le dio cuenta de las reuniones y comunicaciones que motivó esa denuncia a lo largo de mayo e incluso antes de que se celebrara la OPE. En otro momento ha parecido rebajar a "comentarios" esas sospechas de filtraciones.

Sin aclarar las medidas

El consejero tampoco ha aclarado cuál será el futuro de los dos altos cargos señalados por la Fiscalía, además de Soto, que ya ha cesado, como responsables de la elaboración de la lista que Osakidetza envió al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y que fueron los autores reales de las pruebas teóricas de las oposiciones, aunque se publicitó que serían elaboradas por el propio IVAP. Ha recalcado que ni Xabier Balerdi ni Andoni Arcelay tienen la condición de imputados, aunque la investigación de la Fiscalía deja a criterio del juez instructor su condición porque pudieran existir elementos "incriminatorios" contra ellos.

En cuanto a los tres facultativos que sí serán procesados, dos de ellos son miembros de tribunales (Anestesia y Angiología) y esas categorías están paralizadas cautelarmente. La tercera, Digestivo, sigue su curso y está prevista la asignación de plazas sospechosas de haber sido obtenidas en algunos casos de manera irregular. "Si los servicios jurídicos determinan que no hay ningún problema para que continúe la fase de concurso, no le vemos ningún problema",