Lakuntza pide a Bildu y Podemos "no jugar a la ficción" porque no sería "presentable" su aportación a los Presupuestos

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, espera que EH Bildu y Elkarrekin Podemos "no jueguen a la ficción" porque sería "poco presentable y creíble" hacer "una aportación desde la izquierda" a los Presupuestos vascos del próximo año.

En una entrevista concedida a Europa Press, Lakuntza les ha pedido, precisamente, que "ejerzan de izquierda" porque considera que se lo están poniendo "demasiado fácil al Gobierno Vasco". El líder de ELA cree que finalmente el PP desbloqueará las Cuentas Vascas del próximo año porque "en la práctica, Iñigo Urkullu, para cuando lo necesita, tiene un tripartito real, el del PNV, PSE-EE, y PP".

Lakuntza no considera que se estén precipitando al pedir a Elkarrekin Podemos y a EH Bildu que no negocien estas Cuentas, pese a que todavía no se conoce el proyecto de Presupuestos.

El secretario general de ELA ha afirmado que no hay que "más que escuchar" al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, cuando afirma que las Cuentas "en un 96% ya están decididas". Asimismo, ha apuntado que los Presupuestos se tendrán que ajustar a los límites de la regla de gasto de déficit y deuda que "el Gobierno Vasco ha acordado con Madrid. "No ha sido algo impuesto, sino acordado", ha resaltado.

Por lo tanto, cree que son medidas para "mantener los recortes" y para lograr un superávit que se destine a amortización de deuda y que "impide invertir en las necesidades sociales que tiene este país".

Además, ha añadido que a ello se une la "negativa" del Gobierno Vasco a una "reforma fiscal que permita mayores ingresos", algo que Elkarrekin Podemos y EH Bildu "saben". "Y saben dónde están los límites del presupuesto y cuál es el porcentaje del presupuesto del que les van a dejar hablar", ha agregado.

"POCO PRESENTABLE"

Por ello, ha asegurado que es "muy evidente" que hacer "una aportación desde la izquierda a estos Presupuestos es "poco presentable y poco creíble" salvo que "se entienda que la negociación presupuestaria se tiene que limitar a aspectos de maquillaje". Por tanto, espera que haya "cierto decoro sobre lo que se hace".

Lakuntza cree que "hay elementos más que de sobra para que no se juegue a la ficción" y ha recordado a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que "parte de la política es hacer oposición" y "explicar a la gente de este país dónde están los problemas y plantear alternativas y movilizaciones para hacer frente a una política de derechas, que es la que se hace en este país".

El dirigente sindical ha afirmado que ELA tiene "un proyecto de izquierdas" y en Euskadi se hacen "políticas públicas cada vez más contrarias a los intereses de la mayoría de la población". Por ello, según ha manifestado, el sindicato intenta "sin ningún complejo ejercer una presión sobre la izquierda de este país para que la ejerza".

"Cuando hablamos de eso nos referimos EH Bildu y a Elkarrekin Podemos porque echamos en falta a veces una mayor vehemencia o una mayor consistencia o una puesta en práctica de esa oposición, porque a este Gobierno Vasco se le ponen las cosas demasiado fácil desde el punto de vista institucional", ha asegurado.

En concreto, en relación a EH Bildu, ha indicado que es "conocida y pública" la crítica de ELA hacia la coalición soberanista porque les gustaría que ejerciese "otra posición desde el punto de vista de izquierda". "Evidentemente tenemos esas diferencias conocidas", ha asegurado.

Lakuntza ha manifestado que, si tuviera voluntad de ejercer de izquierda, la coalición soberanista debería "buscar al movimiento sindical, a los movimientos sociales e incorporar en su discurso y en su praxis esas reivindicaciones". "Nosotros no percibimos que, desde esa izquierda institucional, se está buscando la complicidad sindical", ha añadido.

"TRIPARTITO REAL"

El secretario general de ELA no tiene "ninguna duda" de que el Gobierno Vasco está buscando al PP como socio para sacar adelante sus Cuentas y se ha mostrado convencido de que será el partido que "desbloquee" los Presupuestos de 2020. "El PP además se ha ofrecido y tenemos el precedente de la propuesta de la reforma de la RGI, por tanto, blanco y en botella", ha asegurado.

Tras indicar que "no es ningún secreto" que hay "una coincidencia muy de fondo" entre las políticas económicas del PP y PNV, ha asegurado que, en la práctica, cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, "lo necesita, tiene un tripartito real que es el que funciona en este país, que es el del PNV, PSE-EE y PP".

A su juicio, tienen una "agenda compartida", y ha recordado que ha sido "el PP el que desbloquea la reforma de la RGI para bajar las prestaciones, para volver a criminalizar y para decirle a este país en un documento por escrito que se puede vivir con 454 euros".

"Ésa es la política real en este país, la política real más allá de la teatralización que hay es ese tripartito que funciona en la realidad, y que funciona en función del momento y de la coyuntura que se exija", ha concluido.