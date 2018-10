Lluvia de críticas al plan del Gobierno vasco que cuenta la historia de ETA en los institutos

Los materiales educativos preparados por el Gobierno vasco para explicar en institutos la historia más reciente de Euskadi (1960-2018) y, en particular, el papel de ETA se han visto envueltos en la polémica este jueves al entender los partidos políticos no nacionalistas y las asociaciones de víctimas que no deslegitima el terrorismo con firmeza y que alimenta la "teoría del conflicto". Singularmente, incluso el socio del PNV en el Ejecutivo, el PSE-EE, ha salido al paso para pedir una revisión de esta unidad didáctica de modo que la condena a ETA sea "clara y nítida".

El programa, llamado 'Herenegun!' ('¡antes de ayer!', en euskara), está destinado a estudiantes de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato y se incorporará al temario de la asignatura de Historia. Consta de piezas audiovisuales tomadas de documentales emitidos por EiTB ('Las huellas perdidas') y de cuadernos, todo ello supervisado por Juan Pablo Fusi, Mari Carmen Garmendia y Mariano Ferrer. La intención del Gobierno es ponerlo en marcha como experiencia piloto en ocho institutos antes del final del presente curso académico 2018/2019, someterlo a evaluación y valorar su extensión al conjunto del sistema educativo.

'Herenegun!' fue presentado el 11 de octubre, pero no ha sido hasta una semana después cuando ha surgido la polémica y se han sucedido las críticas contra las áreas de Derechos Humanos y Educación del Gobierno vasco. El PSE-EE, que cogobierna con el PNV, también ha denunciando el sesgo del material y ha pedido cambios a sus socios para que el mensaje de rechazo al terrorismo llegue a las aulas de modo "claro y nítido" porque ETA "jamás debió ocurrir". Se trata de una grieta en la coalición entre nacionalistas y socialistas que se une a la suscitada por la propuesta de reforma del Estatuto que el PNV ha pactado con EH Bildu, si bien en ese campo el acuerdo de Gobierno ya contemplaba la libertad de movimientos de los socios.

Más duro que los socialistas ha sido el PP. Borja Sémper, uno de los participantes de 'Las huellas perdidas' y, por lo tanto, una de las voces de los materiales audiovisuales de 'Herenegun!', ha indicado que el plan del Gobierno busca "inocular" a los escolares la "teoría del conflicto". Según Sémper, si el plan no se modifica y se llevan a las aulas voces de exmiembros de ETA pero no de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el colectivo más castigado por la violencia, los escolares podrán "creer que ETA tuvo alguna justificación o que su terrorismo estuvo contextualizado en un supuesto conflicto". Sémper ha pedido que su parte en los vídeos sea retirada.

Covite y la AVT, asimismo, entienden que el módulo educativo "manipula" la historia al omitir el "significado político de las víctimas". "Se cuenta la historia de tal manera que implícitamente es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos lados", entienden las asociaciones de víctimas. Uno de los puntos que más critican es que las fuerzas de seguridad no salgan "bien paradas" como víctimas mientras se contextualiza la actividad de ETA con la existencia de "represión policial". La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha hecho público un comunicado en el mismo sentido apoyado por 19 entidades, informa Efe.

Esta cascada de reacciones ha motivado una comparecencia extraordinaria ante los medios de comunicación del secretario de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, quien ha querido negar de manera categórica que no se persiga la deslegitimación de ETA. Hablar del GAL o la tortura, ha argumentado, no supone "mezclar ni equiparar". "Ningún hecho terrorista puede encontrar pretexto alguno", ha incidido el alto cargo del gabinete de Iñigo Urkullu, que ha insistido en que las exmiembros de ETA cuyas voces aparecen están "alejadas de la violencia". Sobre Sémper, Fernández ha lamentado que no quiera participar porque su testimonio es "muy valioso" al reflejar una "visión durísima" de una persona amenazada por la banda terrorista desde muy joven por militar en el PP.

Según Fernández, el Gobierno vasco no retirará 'Herenegun!', pero se ha mostrado abierto a retocarlo. Hasta el 16 de noviembre, los partidos políticos y el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, entre otros agentes educativos, tienen margen para realizar aportaciones.