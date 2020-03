MAPA | Así están las residencias vascas: 47 fallecidos, 466 positivos, 168 casos sospechosos y 54 centros afectados

La última actualización de datos ofrecida por las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa sobre la situación de las residencias en Euskadi arroja que, al menos, hay 47 ancianos fallecidos (39 en Álava y 8 en Gipuzkoa, ya que Bizkaia no ofrece datos), 443 residentes contagiados de coronavirus, 23 trabajadores infectados (sólo en Bizkaia, porque Álava y Gipuzkoa no dan esa cifra) y 168 casos sospechosos (de nuevo solamente en Bizkaia). Son alrededor de 54 los centros afectados. En el otro lado de la balanza, son 9 las personas que han superado el Covid-19.

En Álava, el último recuento ha revelado tres nuevos fallecimientos de personas mayores y son ya 39. De ellos, 18 se corresponden a un único centro, la residencia de Sanitas en el barrio de San Martín, que llegó a tener medio centenar de contagios. Fuentes del centro, sin embargo, destacan que algunos de los enfermos ya están recuperando y que hay ya nueve positivos que han pasado a ser negativos en la segunda prueba. 30 de los decesos se han producido en centros privados (no se conocen los detalles de en cuáles), 7 en centros de la Diputación y 2 en centros municipales.

El total de casos detectados en Álava es de 266 -incluyendo los fallecidos y los positivos en centros de discapacitados- y el grueso está pasando la enfermedad en los propios centros. Son 26 las personas que han necesitado hospitalización. La Diputación ha acondicionado el centro Zadorra en Vitoria como referencia para agrupar y tratar a muchos de los contagiados.

En Gipuzkoa, las muertes conocidas han pasado de 3 a 8. Ha habido fallecimientos en Arangoiti (Beasain), Iurramendi (Tolosa), Iturbide (Arrasate-Mondragón), Caser (Irún) y Santa Ana (Zarautz). Son 10 las residencias con contagios, más un centro de discapacitados, pero en su última actualización la Diputación ya no concreta los detalles recurso a recurso. Son ya 109 los casos totales de Covid-19 en el territorio.

En cuanto a Bizkaia, este periódico ha podido saber que se han producido fallecimientos en los centros del territorio, pero la Diputación no ofrece datos. Ya son 91 los positivos, incluidos 23 trabajadoras. No hay datos sobre este colectivo en Álava y en Gipuzkoa, como tampoco de los casos sospechosos de Covid-19, que son 168 en los centros vizcaínos. La consejera de Salud, Nekane Murga, no ha ofrecido en un mes de pandemia los datos referidos a las residencias aunque es la única administración que tiene una cifra global.