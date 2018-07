Movimiento de Pensionistas de Bizkaia dice que el pago de los atrasos de la subida de pensiones supone solo "migajas"

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, que cumple seis meses desde que dio inicio a sus concentraciones frente al Ayuntamiento de Bilbao, ha calificado de "migajas y parche" el pago de los atrasos de la subida de las pensiones que recibirán el próximo 27 de julio.

Una semana más, entre gritos de "fuera ladrones de las instituciones" y "esta batalla la vamos a ganar", algo más de medio millar de personas se han movilizado este lunes en Bilbao para pedir "pensiones dignas".

El movimiento se ha ratificado en las reivindicaciones que mantiene desde hace seis meses, y en donde aboga por la revitalización de todas las pensiones de acuerdo al IPC; materialización del acuerdo ya suscrito sobre pensiones de viudedad; establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros, así como la derogación del factor de sostenibilidad y de las reformas que afectan a las pensiones y al mundo laboral.

En declaraciones a los medios, una de las portavoces del movimiento, Andrea Uña, ha recordado que fue el pasado 15 de enero cuando comenzaron la "gran marea" de movilizaciones en todo el Estado y ha advertido de que tienen previsto seguir concentrándose frente al Ayuntamiento de Bilbao "mientras las ciudadanía siga respondiendo".

"MINIPAGA"

Cuestionada por el hecho de que será el próximo 27 de julio cuando cobren los atrasos de la subida de pensiones desde el 1 de enero, tal y como confirmó la pasada semana la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, Uña ha considerado que solo se trata de una "minipaga".

"Son unas migajas, un parche. Es pan para hoy y hambre para mañana", ha sostenido, para añadir que los atrasos se van a computar desde el mes de enero cuando en realidad "estamos perdiendo poder adquisitivo desde 2012".

Asimismo, ha advertido de que los pensionistas "no piden nada que no les pertenezca, sino que únicamente "reclaman un derecho". "Queremos que se blinden las pensiones gobierne quien gobierne y que el dinero de las pensiones no se toque", ha finalizado.