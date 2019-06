PNV cifra entre 30 y 50 millones el margen presupuestario de negociación y EH Bildu no lo ve "un margen para el acuerdo"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha afirmado que el margen presupuestario de negociación estará entre 30 y 50 millones, y la coalición EH Bildu ha advertido de que, si esas son las cifras, "no hay margen para el acuerdo posible". Por su parte, Elkarrekin Podemos ha reclamado unos "presupuestos transformadores" y no unas "tiritas para parchear", mientras que el PSE-EE ha apelado a la "inteligencia y responsabilidad" de la oposición y el PP ha insistido en reclamar reformas en el IRPF.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale ha afirmado que la "puerta está abierta" pero la "disposición de unos y otros va a ser la determinante, no ya para que alguien intente proyectar un año más de legislatura para que no haya un adelanto electoral".

Egibar ha indicado que, con independencia de esos "cálculos", si hay "sinceridad y voluntad", habrá acuerdo y ha señalado que hay que tener en cuenta los márgenes de negociación de un presupuesto, que "no se está hablando de 800 millones", sino que pueden ser entre "30 ó 50 millones de margen que pueda haber para que determinadas políticas tengan un incentivo, un subrayado, una calificación determinante". "Si hay disposición habrá entendimiento y habrá acuerdo. Lo demás será la prorroga de la prórroga", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que su formación ha mantenido la coherencia en todos los debates sobre presupuestos de la legislatura y que se resume en "predisposición al diálogo, predisposición al acuerdo pero siempre que haya voluntad por parte del Gobierno de atender propuestas significativas e incorporar esas propuestas al presupuesto".

"Escucho con sorpresa la acotación de Egibar sobre el margen presupuestario, cifrándolo en 30 ó 50 millones, y, desde ya, puedo decir que, si ese es el margen, ahí no hay margen para el acuerdo posible", ha afirmado.

Por ello, ha indicado que el Gobierno tendrá que "empezar a buscar fórmulas reales para incorporar las propuestas de EH Bildu", si quiere un acuerdo con la coalición. Según ha manifestado, sus propuestas son "reales y realistas" que "no rompan el presupuesto" porque ningún Gobierno "va a negociar un acuerdo que rompa la estructura de su Presupuesto".

"Para nosotros es un gran esfuerzo porque, en general, las líneas del Presupuesto no nos gustan, pero es un esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para facilitar que haya un presupuesto actualizado y también para incorporar a ese Presupuesto cuestiones que mejoren la vida de las personas y que refuercen el ámbito social y de generación de empleo y de calidad de vida", ha añadido.

Casanova ha advertido al Gobierno Vasco de que, si tiene 37 representantes y no tiene Presupuestos, "la culpa es tuya por no saber negociar, no de los demás por no saber votarte".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche ha afirmado que su coalición ha sido "clara" esta semana tras su reunión con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y "echan en falta, sobre todo, lo que tiene que ver con la brecha territorial y con las desigualdades entre unos lugares y otros". "Esperamos que se presenten unos Presupuestos transformadores, no una serie de tiritas que vengan a parchear elementos", ha añadido.

En todo caso, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos ha asegurado que esperarán "a ver los números para posicionarse". "Nunca seis folios -uno de ellos es un gráfico- dieron de sí tanto, hay que esperar a los números para poder seguir hablando", ha insistido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha indicado que, en la negociacion presupuestaria, la oposición, "además de saber que pueden unir sus votos porque son más y bloquear, tienen que ser capaces también de convertirse en una propuesta política útil para la ciudadanía". A su juicio, deberían hacer evidente que su presencia no es solo "para colgar pancartas y chillar más que el otro", sino para "cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente".

"Ese es el gran reto, si uno se instala en la comodidad política de las grandes ideas y de no mover un músculo porque no me gusta lo que hay pero no intento cambiarlo, ni siquiera parcialmente, nos encontraremos con la imposibilidad de llegar a acuerdos presupuestarios", ha apuntado.

Pastor ha afirmado que realizar declaraciones públicas de querer llegar a acuerdos "está muy bien", pero luego "hay que intentar hacerlo verdad y, como en toda negociación, uno deja pelos en la gatera, las dos partes".

"Si uno hace un discurso facilón de cara a la gente diciendo que está dispuesto a hablar de lo que haga falta, pero a la primera de cambio coloca posiciones que saben que son imposibles, es evidente que no está haciendo el esfuerzo necesario", ha añadido. Por ello, espera que los partidos de la oposición "tengan la inteligencia de hacer útil su posición política" y no quedarse "en el mero testimonialismo", por lo que ha apelado a su responsabilidad.

"CUMPLIR LO PACTADO"

Por último, el parlamentario del PP Antón Damborenea, ha indicado que se reunieron esta semana con el consejero de Hacienda pese a que todavía "no hay presupuestos y no se sabe a cuánto ascienden", pero lo que le quisieron trasladar es que "cuando alguien quiere que se pacte con él y ya ha pactado antes, lo normal es pedirle que cumpla lo pactado antes". Por ello, el primer "requisito" que plantearon es exigir que "se cumpla lo pactado hace dos años".

"Si planteamos ayudas a las familias, especialmente a la conciliación, a las mujeres con hijos y se dejan de ejecutar diez millones de euros, la siguiente vez lo que hacemos para que no me puedas hace esto en la siguiente vez es plantear una reforma del IRPF y vamos a aumentar la deducción de las mujeres con hijos que trabajan y ya no depende de la voluntad del Gobierno", ha manifestado. A su juicio, es el Gobierno el que debe "tener credibilidad a la hora de plantear algo o de querer negociar" y "ya se verá si quiere negociar".