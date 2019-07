El PP se hace valer en Euskadi: no aprobará los presupuestos si el PNV no accede a bajar el IRPF

El PP ha acumulado en el País Vasco dos malos resultados electorales. En abril perdió toda su representación en las Cortes Generales -singularmente el escaño de Álava por el que pugnaba Javier Maroto- y en mayo vio menguar su presencia local y foral. Tan es así que ya se ha empezado a despedir personal ante la caída de los ingresos.

En el Parlamento Vasco, sin embargo, sus nueve escaños siguen siendo efectivos ante la posición de minoría del Gobierno de PNV y PSE-EE, al que le falta un voto para la mayoría absoluta. El PP fue socio preferente del Ejecutivo de Iñigo Urkullu hasta que el PNV apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy, lo que conllevó a una prórroga presupuestaria en 2019 al no cristalizar una alianza alternativa con EH Bildu.

En este contexto, el presidente de los 'populares' vascos y exministro, Alfonso Alonso, ha apelado este martes en una rueda de prensa en Vitoria al carácter útil de su formación y se ha mostrado dispuesto a volver a sumar sus votos a los del Gobierno de cara a las cuentas de 2020. De hecho, ha recordado su posición clave para que se hayan aprobado o empezado la tramitación de medidas sectoriales como la ley de Policía o la reforma de las ayudas sociales.

Después del verano llegará la decisiva negociación de los últimos presupuestos de la legislatura, cuyo fracaso podría precipitar unas elecciones anticipadas. Alfonso Alonso ha indicado que en los primeros contactos exploratorios no se han producido avances y ha fijado una condición 'sine qua non' para entrar a valorar las cuentas autonómicas, que en las tres provincias se aborde una rebaja del IRPF.

Según Alonso, en los anteriores acuerdos con el PNV adquirieron un compromiso de revisar la política fiscal de cara al ejercicio 2020 y el PP tiene claro que toca "meterse menos en la vida y en el bolsillo de la gente". Ha recordado que en 2013 se subieron los impuestos en Euskadi -también lo hizo el PP en España, pero no lo ha mencionado- y que un contribuyente que en 2013 abonaba de media 3.760 euros en IRPF ahora paga 4.760 euros, cuando "los salarios han subido apenas el 2%". "Es una condición sin la cual nosotros no podemos hablar de nada más", ha zanjado Alonso sobre lo que el PP reclamará en la futura negociación política que se abrirá a partir de octubre, después del pleno de política general con el que se iniciará el último curso político de la legislatura y después de que el Consejo Vasco de Finanzas fije el techo de gasto para 2020.

Con todo, Alonso no ha parecido optimista respecto a sus peticiones. Ha considerado que su relación con el PNV está "deteriorada" porque, tras las elecciones, ha impulsado acuerdos para desalojar a alcaldes conservadores y porque al tiempo que tienta al PP negocia igualmente con la izquierda, algo que el exministro ve incompatible. En cuanto a la perspectiva de que se celebren elecciones autonómicas en Euskadi, Alonso no ha querido confirmar si repetirá como candidato del PP o si introducirá cambios en las listas. "Buen intento. No voy a comentar esas cosas. Queda mucho. Ya veremos", ha contestado a preguntas de los periodistas sobre su futuro.