Podemos guarda silencio en Bilbao tras las críticas de Iglesias a la "censura" a C Tangana

Podemos, el mismo partido político que en Bilbao pidió medidas al Ayuntamiento para evitar el concierto de C Tangana en las fiestas de la ciudad por sus letras sexistas, respondió a la decisión de cancelar la actuación con críticas a la prohibición. Este asunto ha hecho aflorar una dicotomía interna entre dos de sus banderas, la igualdad y la libertad de expresión, y ha mostrado que el grupo municipal en Bilbao no consensuó su posición con otras instancias de la organización. Ahora, el grupo municipal guarda silencio tras las críticas de Pablo Iglesias a la "censura".

Los hechos se sucedieron a finales de la pasada semana. La coalición de Podemos, IU y Equo en Bilbao (Elkarrekin Podemos) envió el jueves una nota titulada "No se puede permitir que el Ayuntamiento de Bilbao contrate a artistas cuyas canciones reproducen una cultura de la violación". En ella, los ediles Ana Viñals y Xabier Jiménez aludían a la libertad de expresión pero matizaban que "es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente". "En el caso de Tangana y teniendo en cuenta la cultura machista en la que vivimos, es importante ser coherentes y no promocionar de ninguna forma una cultura machista o una cultura de la violación con letras del tipo 'Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache'", pedían al Ayuntamiento al tiempo que remarcaban que la contratación no había sido consultada y que era necesario cambiar los "criterios" de programación para evitar espectáculos hirientes para las mujeres.

La educación en igualdad y no sexista tiene que abordarse desde el ámbito formal, pero también desde los espacios culturales. Por eso es fundamental no promocionar desde las instituciones una cultura machista con letras como las de #Tangana#NoEsNo#AsteNagusia2019pic.twitter.com/cRK7CvBmBQ — Ana Viñals Blanco (@anavinalsblanco) 8 de agosto de 2019

El viernes se conoció que C Tangana se caía del cartel, también después de una recogida de firmas en Change.org pidiendo el veto para el madrileño de 29 años. Y el propio Pablo Iglesias comentó la noticia en redes sociales con un mensaje de signo contrario al de sus ediles en Bilbao. "Me parece vergonzoso que le prohiban [sic] actuar", escribió en su Twitter.

No me gusta @c_tangana pero me parece vergonzoso que le prohiban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable este 👇🏼https://t.co/UiwReswnXj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de agosto de 2019

Más profusa en sus explicaciones fue Clara Serra, diputada en Madrid y que escribió sobre la polémica en Twitter. Habló de "error grave" la "censura" de un concierto en la Aste Nagusia de Bilbao y recordó que hay que orillar siempre la "tentación de prohibir".

Nuestra tarea es pensar cómo se puede hacer un feminismo crítico con la cultura y pero no punitivo, que incentive la música feminista y potencie la igualdad desde las instituciones pero que se guarde siempre de la tentación de prohibir y silenciar. — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 9 de agosto de 2019

Oficialmente, Podemos en Bilbao no hace más comentarios respecto al concierto más discutido del programa festivo de 2019 y se remite al comunicado de Viñals y Jiménez del 8 de agosto, antes de las respuestas de Iglesias. Fuentes del partido en Euskadi, en cambio, conceden que había que haber medido más los efectos del mensaje y consensuarlo internamente. Aunque comparten plenamente el fondo de que C Tangana no ofrece unos valores homologables a una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres, la defensa de la libertad de expresión es también prioritaria para el partido.

Ello explica un mensaje en Twitter enviado desde la cuenta oficial de Bilbao en el que pone el foco en el error que fue contratar de inicio a C Tangana. "Nunca hemos promovido la censura", insisten.