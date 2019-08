El Ayuntamiento de Bilbao cancela el concierto de C. Tangana por sus "letras machistas"

C. Tangana no cantará en las fiestas de Bilbao. Tras la polémica suscitada por el contenido de las letras de algunas de sus canciones, que multitud de personas en las redes sociales las han tildado de machistas, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido cancelar el concierto que el trapero madrileño tenía previsto ofrecer el sábado 24 de agosto en el marco de la Aste Nagusia de la capital vizcaína.

El anuncio de que C. Tangana iba a cantar en la Aste Nagusia hizo que varios usuarios abrieran una campaña de recogida en la página Change.org de firmas para pedir la anulación de su concierto, que ha acumulado casi 15.000 firmas en tan solo 24 horas.

En esta campaña, de nombre "¿En serio quieres que el Ayuntamiento de Bilbo pague con tus impuestos a este tío?", se reproducen extractos de letras de algunos de sus temas: "Pa mí esta mierda es fácil, tu puta me llama papi", "Hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache", "Rezo por la puta que le educó así" o "Solo me quieres si te hago mal, ya no siente nada, follando con otra que es igual", como argumento para que el concierto se suspenda.

En su lugar, el próximo 24 de agosto actuará en el Parque Europa el cantante portorriqueño Pedro Capó, nieto del legendario Bobby Capó, autor de la conocida canción Piel Canela, según han informado fuentes del Consistorio bilbaíno. Pedro Capó inició su trayectoria musical en el grupo Marka Registrada. Ha protagonizado diversos musicales y participado en películas como 'Shut Up' y 'Paraíso Travel'. Retomó su carrera musical en 2018 con el lanzamiento del single 'Calma'.

La decisión del Ayuntamiento de Bilbao se enmarca en un verano de cancelaciones musicales: en el caso de Madrid, el nuevo Consistorio decidió que no iba a contratar a grupos musicales "afines a Podemos" y canceló a Def con Dos para las fiestas del distrito de Tetuán y de Luis y Pedro Pastor para las de Moncloa-Aravaca.