La consejera de Interior admite "errores" en el 'caso Cabacas', pero elude responsabilidades

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha reconocido que la Ertzaintza cometió "errores" en el 'caso Cabacas', pero ha eludido cualquier tipo de responsabilidad personal. Y en este sentido, ha recordado que ella accedió al cargo ocho meses después de que se produjera la muerte de Iñigo Cabacas. La consejera de Seguridad ha comparecido en una comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, para analizar la sentencia por la muerte en 2012 del joven aficionado del Athletic como consecuencia de un pelotazo de goma durante una carga de la Ertzaintza tras un partido europeo disputado en Bilbao.



La Audiencia de Bizkaia condenó a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional a un mando de la Policía vasca y absolvió a otros cinco agentes. El tribunal consideró que la actuación policial no fue proporcionada "ni justificada" porque "no estaba en riesgo la vida o la integridad física de los agentes ni había ninguna situación de grave riesgo para la seguridad ciudadana que la justificara".



Días después de conocerse la sentencia dimitió el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, quien declaró en el juicio como testigo. Cuando ocurrieron los hechos era el responsable de la comisaría bilbaína.

Según la consejera, la muerte de Cabacas supuso un punto de inflexión y provocó una reflexión dentro de la Ertzaintza. "Cuando accedí al cargo, ocho meses después de la muerte de Cabacas, la Ertzaintza ya había adoptado decisiones para modificar formas de actuar y evitar al máximo posible, que nada semejante se pudiera repetir".

"La decisión más inmediata fue cambiar los modos de actuar de la Brigada Móvil, y las tareas antidisturbios pasaron a ser, casi exclusivamente, su función, y se duplicó el número de sus efectivos".

Además, ha apuntado que se estableció una única unidad de mando para "evitar dispersión en la adopción de decisiones", se incorporaron nuevos lanzadores, "más precisos, con bolas de foam, menos lesivas", y adquirió equipamiento que permitiera trabajar "el cuerpo a cuerpo".

La consejera ha precisado que se renovaron instrucciones policiales y procedimientos de actuación, se aprobó una nueva regulación del uso y control del armamento y munición, además de normas de registro y control de todo el material antidisturbios.

En su intervención, ha afirmado que, si algo simboliza todo este cambio es que desde diciembre de 2012 no se han vuelto a usar pelotas de goma, y que su uso está restringido a la Brigada Móvil. "No hay reproche penal que recoja la sentencia que no haya tenido ya un procedimiento y una acción de cambio y de mejora", ha añadido.

Sin trabas en la investigación

También ha reprochado "la falsedad" del discurso por el que se le acusa de "poner trabas a la investigación", ha negado que haya habido "impunidad", y considera "feo" que EH Bildu le acuse de "resolver con dinero este asunto". "En absoluto", ha apuntado, para afirmar que "puede entender el dolor" de los padres de Cabacas y siente "frustración por no poder devolver la vida" a su hijo.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha señalado que parece que a Estefanía Beltrán de Heredia le molesta que EH Bildu "esté acompañando" a la familia Cabacas, y que participe en movilizaciones de denuncia o le exijan responsabilidades, en alusión a la petición de dimisión de la manifestación del pasado 16 de diciembre en Bilbao.

Además, ha asegurado que la sociedad y los familiares de la víctima "no demandan meros cambios técnicos y cosméticos, sino una reparación y reconocimiento por el Departamento", que no se quede en una simple indemnización.

También ha acusado a la Consejería de poner en marcha "una estrategia de impunidad" y le ha pedido que explique si va exigir responsabilidades, que no se dirimen porque haya dimitido el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, lo que les permite "escurrir el bulto", y ha preguntado "dónde se le reubicará".