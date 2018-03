El estadio de San Mamés se ilumina este viernes de verde para conmemorar el día de San Patricio

En un comunicado, la Oficina de Turismo de Irlanda ha destacado que España contará con localizaciones teñidas de verde de norte a sur. Entre las novedades se encuentra el estadio de San Mamés, en Bilbao, que desde las 21.00 horas "contagiará a la ciudad del espíritu de San Patricio".

'La Ola Verde' llegará a todas las latitudes del mundo con estas iluminaciones en varios de los monumentos más importantes del planeta. Es el caso del London Eye, el Empire State Building de Nueva York, la Civic Opera House de Chicago, las Cataratas del Niágara, la basílica del sagrado Corazón de París, el Coliseo de Roma, la Ópera de Sídney, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Canton Tower de Guangzhou (China), entre otras muchas.

Entre las nuevas localizaciones mundiales, al igual que San Mamés, figuran el monumento Wawa Goose en Ontario y el Hábitat del Oso Polar Cochrane (también en Ontario), el Museo Nacional del Fútbol en Manchester, el Palais de l'Europe (sede del Consejo de Europa) en Estrasburgo, el Monumento Pen en Hanoi, el estadio Sammy Ofer en Haifa, así como Vabaduse Väljak (Plaza de la Libertad) en Tallin, Estonia.

Dublín celebra hasta el 19 de marzo el "célebre" Festival de San Patricio. Bajo el lema 'Home', el festival demostrará el "carácter welcoming o de bienvenida" de la sociedad irlandesa, que alcanzará su máxima expresión durante el evento central, el desfile, que tendrá lugar el día 17 al mediodía y que este año recorrerá con su característico "color y elegancia" la capital bajo el título 'Home is where the heart is' ('El hogar se encuentra donde esté el corazón').