Eldiarionorte.es, la franquicia asociada a eldiario.es para Euskadi y Navarra, ha celebrado este 25 de junio su quinto aniversario. El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y su homólogo en Euskadi, Aitor Guenaga, han dado inicio a la conmemoración con la charla '¿Para qué vale el periodismo independiente?', en la que Escolar, presentado por Guenaga, ha diseccionado la investigación periodística sobre el falso máster de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), como ejemplo de independencia periodística. El periodista ha sido radical en la defensa de los medios de comunicación como fiscales del poder: "Si un periódico no es independiente, los lectores no son los clientes, pasan a ser mercancía".

"No imaginaba que iba a venir en calidad de imputado", ha bromeado Escolar sobre las querellas de Cifuentes contra eldiario.es tras una "primavera local" con informaciones exclusivas que acabaron con la carrera política de la dirigente del PP. "Llegó un momento en que dudábamos de si teníamos razón. Cifuentes va a la asamblea de Madrid a mentir como no he visto mentir nunca a nadie. Mentía como los ángeles... O como los demonios", ha ironizado Escolar, que ha asegurado que desde las 6.50 horas del 21 de marzo, cuando el periódico lanzó la exclusiva, tenían la constancia de que se iba a "falsificar" documentación para evitar el escándalo, como así ocurrió.

"Hemos construido una empresa completamente independiente. Eldiario.es tiene 33.000 suscriptores. Pocos en España tiene esa cifra. Con el caso de Cifuentes hemos crecido en casi 9.000 socios. En nuestra caja, medio millón de euros. Hemos generado dinero para pagar mejor a los periodistas y poner a la gente a investigar. En otros medios te puedes encontrar con que pierdas dinero. No tenemos la espada de Damocles de que 'como te pases jugando a periodista te quedas sin periódico'. La diferencia es entre los medios en que el lector es el cliente y los que el lector es la mercancía", ha reflexionado Escolar.

Guenaga, por su parte, ha destacado que eldiarionorte.es persigue también los mismos objetivos de independencia, poniendo como muestra las informaciones sobre corrupción en lo que "algunos se encargan en denominar el oasis vasco". Preguntado por los lectores por esa supuesta ausencia de corrupción en Euskadi en relación con otras zonas de España, Escolar ha destacado "informaciones que son silenciadas" sobre esta problemática y ha subrayado que "los problemas de falta de autonomía y dependencia de la publicidad institucional" se amplifican en ámbitos territoriales más pequeños. Guenaga ha recordado, en este sentido, que continúa abierta la posibilidad de que los lectores se hagan suscriptores. "Son 50 euros al año. Dos cañas menos cada mes", ha bromeado.