“Aprender la igualdad en las aulas es necesario”

Skolae, el programa de coeducación afectivo sexual impulsado por el Gobierno de Navarra, lleva un tiempo asentado en el centro de la tormenta política de la Comunidad Foral. “Cada vez que yo, o la propia presidenta Uxue Barkos, hablamos de este tema, aprovechan para retorcer lo que decimos. Skolae es una herramienta que ayuda a coeducar. Si alguien está en contra de la coeducación, que lo diga, pero que no utilice Skolae”, insiste una vez más la consejera de Educación y portavoz del Gobierno, María Solana. Con gesto hastiado, insiste en que no, no han censurado canciones, y en que enseñar educación sexual “no es sexualizar a la infancia, y mucho menos fomentar la pederastia”.

-Tanto el Cazabulos como nuestra bloguera Barbijaputa han escrito contra las falsedades vertidas contra el programa Skolae. ¿Por qué tanto revuelo?

- Las que impulsamos Skolae creemos firmemente en la igualdad, en la coeducación, la convivencia, el desarrollo, la cohesión social. En una sociedad mejor en definitiva, más avanzada, con personas más críticas, libres, emprendedoras y creativas. Por eso Skolae trabaja de forma transversal para que los alumnos y alumnas adquieran competencias para ello. Podemos debatir sobre adaptar algunas fichas, algunas propuestas… de hecho lo estamos haciendo. Se ha hecho una prueba piloto con 16 centros educativos durante el año pasado. Gracias al pilotaje se están mejorando muchas de las fichas, y se han creado nuevas incluso, gracias a la colaboración de los centros y a la experiencia real en el aula de 5.400 alumnos y alumnas y sus familias. Hay demasiada gente implicada en este proyecto como para que se le falte al respeto de forma tan burda y tan descarada. El alumnado de 0 a 18 años trabaja cuatro aprendizajes clave a través de 210 fichas, propuestas de trabajo en aula, actividades. Pero las fichas se dirigen al profesorado, que además previamente ha tenido que recibir una formación específica.

-Esas fichas son las que han recibido más críticas. Se ha hablado de que fomentan la sexualización de la infancia, que censuran canciones…

-Estas fichas han sido retorcidas, manipuladas por algunas personas con un interés concreto. La manipulación más evidente ha partido de Concapa, que es la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia. Lo han retorcido hasta el extremo de hacer ver lo que no es, de ligar a Skolae materiales que no son propios del programa, sino adjuntos. Que por otra parte nos parecen idóneos para trabajar la igualdad, pero que no son Skolae. No se han querido saber leer. Muchas veces hablamos de ponernos las gafas moradas para poder ver e interpretar lo que durante tanto tiempo se ha escondido, se ha querido borrar de la vista. Pero no hay gafas que corrijan la mente turbia. Y recuerdo aquí que juegos eróticos es un término científico, lo hemos explicado hasta la saciedad. Han llegado incluso a ir a los tribunales.

(Esta semana la Fiscalía ha rechazado la admisión de la denuncia de Vox contra la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, por presuntamente “obligar a los centros a ofrecer juegos eróticos al alumnado de 0 a 6 años”. Está pendiente la decisión sobre la suspensión cautelar del programa solicitada por padres y madres ligados a la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos).

-¿Qué es Skolae?

-Seguramente Skolae es el programa de coeducación más ambicioso, pionero en el Estado. Ayuda a bajar al aula, a hacer realidad, un plan de coeducación diseñado por el Gobierno de Navarra con una vigencia de cinco años. El plan de Coeducación 17/2021. Es un programa creado para ayudar a crecer en igualdad, en el que se desarrollan cuestiones fundamentales para la educación: identificar desigualdades, entender que la diferencia existe y no es mala sino todo lo contrario, respetar al prójimo, hacer ejercicios en los que hagas lo que te plazca sin que nadie te diga que tú por ser A o B tienes que hacer X o J. Tenemos que ser garantes de un desarrollo en libertad de la juventud.

-Aseguran que no es un trabajo en exclusiva del Gobierno actual, sino que comenzó a fraguarse en anteriores legislaturas

-Sí, es un plan ambicioso. Parte de un diagnóstico de la situación previa que rescata un trabajo importante realizado en otras legislaturas pero que no había llegado a término. Muchas personas llevan muchos años trabajando para que en las aulas se hable de lo que hay que hablar y como hay que hablar. Aprender la igualdad en las aulas es necesario, eso es Skolae. Además, hemos multiplicado el presupuesto por 14, pero no era difícil porque partíamos de 25.000 euros.

-¿Los enemigos de Skolae son enemigos de la igualdad?

-Quien niega Skolae está demostrando que no quiere coeducar. Skolae es una herramienta para llevar a la práctica un plan de coeducación. Sistematiza. Dibuja un itinerario completo en la progresión académica de una persona desde los 0 años hasta los 18. Es ambicioso, afecta a todas las etapas educativas y es transversal y práctico.

-¿Cómo interpreta las críticas al plan?

-Es una reacción derivada de pasar del dicho al hecho. De la teoría a la práctica. El germen venía de otras legislaturas. Técnicas de igualdad y asesoras docentes que tenían verdadero interés por la coeducación y la igualdad. Pero no tuvieron el acompañamiento de una Administración que les acompañara presupuestaria, formativa ni políticamente.

-Los críticos con el plan aducen que se inmiscuye en las creencias y convicciones de las familias. Por otro lado, los datos son preocupantes: aumento a doble dígito de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia contra la mujer y contra las minorías…

-La acusación principal es que una Administración se está inmiscuyendo en cuestiones domésticas. Es una palabra que yo no utilizo jamás. Porque me recuerda demasiado a aquella época en la que se hablaba de violencia doméstica, como aquella que se da de puertas para adentro y en la que no se puede intervenir. No. Doméstico no puede ser educar en sexualidad, como si formara parte del ámbito privado, donde no hay que intervenir… Los datos dicen que en un 99 % no educa en sexualidad en casa. Y, aún peor, los datos dicen que los abusos a menores en el 80 % de los casos se cometen en el ámbito familiar. Y frente a toda esa evidencia, hay quien defiende que la educación sexual tiene que quedar exclusivamente en el entorno familiar. No puedo entender cómo se pueden anteponer las creencias a la ciencia en cuestiones como esta. Todo el mundo, sea cual sea su creencia, ha aceptado que al alumnado se le enseñe la teoría de la evolución de Darwin…aunque haya quien defienda que la mujer es creada a partir de la costilla de un señor. ¿Por qué no puede ser igual en este tema?

-¿Es un pulso entre ciencia y religión?

-Lo he dicho muchas veces: respetando en todo momento las creencias, hay que distinguir entre ciencia y creencia. Skolae está sustentado en ciencia, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Se trata de superar los eufemismos en la educación sexual, pero siempre a través de un profesorado formado, que sepa en qué edad tiene que decir qué y cómo. Yo confío absolutamente en los docentes y las docentes, que sabrán administrar la enseñanza atendiendo a la realidad de sus aulas.

-Finalmente el Gobierno va a respetar que los centros creen materiales propios, pero deben respetar el fondo de coeducación.

-Sí, Skolae es la herramienta que ha diseñado el Departamento para aplicar de la forma más fiel posible el plan de coeducación. Son cuatro aprendizajes: el de la crítica y responsabilidad frente a la desigualdad, el de la autonomía e independencia personal, empoderamiento y participación social y el aprendizaje de la sexualidad y el buen trato. Este último ha sido el más criticado. Las competencias ligadas a esos aprendizajes. La enseñanza concertada en Navarra, las patronales, han aceptado y comparten con el Departamento que hay que coeducar. Ahora bien, las escuelas católicas no quieren formación para su profesorado ni materiales didácticos. Quieren desarrollar sus materiales propios. Eso lo aceptamos desde el Departamento. Tienen su autonomía.

María Solana en un momento de la entrevista. Miguel M. Ariztegi

-Sobre la obligatoriedad o no del programa ha habido mucha controversia, les han llovido palos desde la izquierda y la derecha…

-Es cierto que algunas resoluciones del Departamento hablan de obligatoriedad, pero también de que se ha de aplicar según la normativa vigente, que dice que podrá por lo tanto aplicarse de una manera en la escuela pública y de otra en la concertada. Skolae está abierto a la concertada, pero si no quieren usarlo, tendrán que decirnos cómo van a hacerlo. Y será Inspección de Educación la encargada de certificar si se coeduca conforme a la ley o no.

-¿Y cómo defender Skolae de esta mala imagen?

-Yo entiendo que hay mucha gente hoy en Navarra que está alarmada, pero también entiendo que lo está sin motivo. Me he referido a Concapa porque es el colectivo al que pertenecen las madres y padres que han llevado a los juzgados Skolae. Entiendo que no todas las personas de Concapa lo vivan de la misma manera y lo sufran igual. Lo que no me parece justo es la alarma que se ha creado. Concapa representa a 30 centros educativos de Navarra. Y hay más de 300. Cartas de apoyo de APYMAS pertenecientes a más de 200 centros navarros han apoyado Skolae, también los 16 centros piloto que han probado el programa. Respeto absolutamente las opiniones diferentes, pero las leyes obligan a unos contenidos, y no es ni el Gobierno, ni la consejera, ni evidentemente las técnicas que han hecho el programa las que se empeñan. Empezando por la Ley Orgánica de Educación, siguiendo por la de Violencia de Género, la de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres… Skolae parte de esas leyes y otras forales.

-¿Está en sintonía con el Gobierno central en este tema?

-Tenemos un Gobierno central que le quiere dar a la coeducación la importancia que merece. Yo aplaudo esa iniciativa. Lo han abordado tanto la ministra Celaá como la secretaria de Estado Soledad Murillo. Tuve el placer de escucharle en el Congreso de Coeducación en Madrid, el primero celebrado en España en la materia. Sus palabras fueron rotundas, no dejaron lugar a duda. Lo quiero reconocer. El marco actual acompaña, es un momento óptimo para introducir la coeducación en la escuela a través de la reforma de la LOMCE. El Ministerio ha compartido su propuesta, y tendremos que negociarla. Estamos dispuestas a trabajar lo que haya que trabajar y a compartir nuestro modelo.

-Desde luego, parece que todavía queda mucho trabajo, en gran parte de divulgación

-No sé cómo acabará Skolae, porque estamos en un momento electoral que genera incertidumbre. Pero Navarra ya ha ganado con Skolae: es pionera en coeducación en el Estado, eso quedará siempre en el haber de la igualdad y de la educación. Seguramente se ha reconocido más fuera que dentro. Y a largo también va a ganar porque a día de hoy son casi 1.600 docentes los que se han formado en igualdad. Todavía está a debate la suspensión del programa, pero solo por esto ya ha valido la pena.