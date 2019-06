Navarra Suma y EH Bildu presionan al PSN, que mantiene su criterio de no negociar con ellos

Cuando faltan horas para que el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), comience con la ronda de consultas a los portavoces de los grupos parlamentarios para proponer una candidatura a la Presidencia del Gobierno de Navarra, los dos excluidos de las negociaciones por el PSN, Navarra Suma y EH Bildu, presionan para tratar de lograr algo de influencia.

Los socialistas prevén continuar en los próximos con las reuniones tanto con Geroa Bai como con Podemos e Izquierda-Ezkerra para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno de progreso que sume 23 apoyos. Tras una primera reunión el lunes en la que todos los interlocutores se mostraron optimistas e incluso intercambiaron un primer borrador de programa, la coalición de derechas hace lo que está en su mano por llevar al traste las negociaciones; y EH Bildu, sabedor del valor de su abstención, reclama, si no formar parte del acuerdo, al menos hablar con los socialistas, algo que el PSN descarta por su veto autoimpuesto de no hablar-no pactar con los extremos.

El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, ha vuelto a ofrecer los votos de sus dos congresistas para la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE “se separa” de EH Bildu y de Geroa Bai.

Pero los de María Chivite continúan con su arriesgado juego de equilibrios políticos: firman una declaración contra los “homenajes a terroristas” en los próximos Sanfermines y Navarra Suma, además de agradecérselo, aprovecha para poner el dedo en la llaga de EH Bildu -que ha votado en contra-: "No se puede pactar con los que están diciendo que en los espacios festivos, que son espacios de todos los ciudadanos, hay que excluir a aquellos que han sido víctimas del terrorismo de ETA y hay que dejar espacios públicos para ensalzar a aquellos cuyo único mérito es haber asesinado a otros o haber colaborado con una banda terrorista".

"Uxue Barkos (Geroa Bai) exigió a María Chivite la presidencia del Parlamento de Navarra, que Bildu estuviera en la Mesa y que la gobernabilidad no esté en manos de Navarra Suma, y Chivite ha dicho 'sí'. Que lo explique, que no mientan", ha exigido Esparza tras la primera Mesa y Junta de Portavoces de la X Legislatura.

También ha advertido a María Chivite de que “si tiene principios” solo tendrá “buena sintonía” con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra “si habla del tiempo”. Mientras que “si lo único que importa es el sillón, serán capaces de alcanzar un acuerdo", ha asegurado.

EH Bildu quiere, al menos, hablar

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha pedido una "interlocución directa con el PSN" y ha dicho que "no necesitamos intermediarios para hablar con nadie". Ha abogado por "convertir en una situación normal" esta interlocución "como en la legislatura pasada". "La política de exclusión no lleva a ningún sitio. 23 parlamentarios no es mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra", ha afirmado.

Así, Araiz ha asegurado que EH Bildu está "abierto a comunicarnos y a tener una interlocución directa con el PSN, y si finalizado ese proceso quieren mayoría absoluta, estamos convencidos de que pasará por que el PSN abra una interlocución política con EH Bildu", informa Europa Press.

El parlamentario foral ha añadido que EH Bildu no ha tomado una decisión sobre su sentido del voto en una investidura y ha señalado que "el PSN tiene que ser consciente de que queremos conocer qué va a pasar con la fiscalidad, el mapa local, la política lingüística, el tren de alta velocidad...". "Necesitaremos saber eso y no precisamente por la prensa", ha indicado.

Tal y como contempla la Lorafna, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, cuenta con 10 días hábiles para realizar la ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios y buscar candidatos viables a la Presidencia del Gobierno de Navarra. Por eso dedicará los próximos miércoles y jueves a las entrevistas, que se realizarán por orden de menor a mayor representación: Izquierda-Ezkerra, Podemos y EH Bildu el miércoles; y Geroa Bai, PSN y Navarra Suma el jueves.