Homenaje a una compañera

Si algún día me matan....

Quiero que tengáis muy en cuenta lo que voy a deciros. No habrá mejor homenaje que podáis rendirme que el cumplir lo que os pido, a quienes me hayáis conocido y a quienes no hayáis tenido la oportunidad de hacerlo

Si algún día me matan....

Lo primero que quiero es que respetéis mi memoria, y a todos aquellos que me quieren. Yo ya no sufriré, pero mi familia y mis amigos estarán rotos de dolor; por eso os pido por favor que no le añadáis lágrimas y los cuidéis ya que yo no podré hacerlo.

Si algún día me matan...

Quiero que se investigue mi muerte con detalle, pero, sobre todo, con el máximo respeto a las garantías constitucionales y cuando se conozca al culpable de mi muerte, se aplique la pena que le corresponda porque no quiero venganza sino justicia.

Si algún día me matan...

Lo que no quiero es que mi nombre y apellidos salga durante semanas en todos los medios de comunicación para pasar al olvido con la siguiente muerta, con el siguiente hecho con tirón mediático.

Si algún día me matan...

No quiero que la imagen de mi cadáver recorra las redes sociales. Si publicáis una foto mía que sea aquella en la que esté llena de vida, sonriente, solo aquellas fotos que os recuerden todo lo bueno que compartisteis conmigo

Si algún día me matan...

No quiero especulaciones sobre los motivos de mi muerte; sobre cada una de las circunstancias en las que ha ocurrido el hecho que ha terminado con mis días. No quiero juicios paralelos, ni en un sentido, ni en el otro.

Si algún día me matan...

No quiero juicios de valor, ni lecciones sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mis relaciones amorosas, sobre mis amigos. Mis elecciones vitales fueron mías y nadie tiene el derecho a juzgarme y menos una vez muerta

Si algún día me matan....

No quiero declaraciones de políticos a los que no he tenido el placer de conocer en vida y mucho menos se trate de obtener ningún tipo de rédito electoral, me da igual de las siglas que sea. Déjense de palabras huecas y doten presupuestos

Si algún día me matan...

Y mi muerte tiene que ver con mi toga, compañeros, continuad con ánimo y con una sonrisa el trabajo que yo ya no podré hacer. No tengáis miedo, ni desfallezcáis, os lo debéis a vosotros mismos y a todo hombre y mujer de bien que habita este planeta

Si algún día me matan....

Recordad mis luchas, por los derechos y libertades, por la igualdad y la no discriminación, por un mundo más justo y no las dejéis sin capitán, aunque en esto estoy segura de que no lo haréis.

Si algún día me matan...

A pesar de que no quiero que nadie lo haga, por si acaso, ya sabéis lo que quiero...

* Beatriz María García Boldova es abogada