El tiempo como factor y actor político

Reconozco que me gusta más el Antiguo que el Nuevo Testamento de la Biblia. Los textos son más jugosos. En dichos libros, hay una reflexión sobre la oportunidad. Se expresa "Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa: ...un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse; un tiempo para buscar y un tiempo para perder...". No hay mejor reflexión para aplicarla a la política; que no es otra cosa que el arte de atrapar el momento oportuno y el sitio preciso.

En esa administración necesaria del tiempo político cabe recordar que estamos a menos de un año de la convocatoria de las elecciones forales y de la consiguiente disolución del Parlamento. Por tanto, estamos ya tocando la precampaña electoral. De hecho, el principal partido de Navarra ya ha realizado el proceso de primarias para su candidatura a la Presidencia de Gobierno. Otras opciones les seguirán de manera inmediata. Es la primera convocatoria electoral donde todos los partidos navarros han instaurado el sistema de elección de candidatos a la presidencia por medio de la decisión de su afiliación o simpatizantes. Algo positivo en calidad democrática.

En esa administración del tiempo, el periodismo tiende a querer adelantarse y empieza a enfocar sus titulares en torno a posibles pactos postelectorales. Como politólogo me parece que es un ejercicio meramente especulativo y las más de las veces distorsionante. La razón de ello es clara. Si no sabemos qué peso electoral va a tener cada opción; mal podremos averiguar qué pacto final se fraguará. Incluso no sabemos qué opciones van a concurrir; Podemos de Navarra se ha mostrado recientemente abierto a coaligarse con IE.

Trabajar sobre escenarios ficticios no es aconsejable. Lo que si es necesario es conocer cuál es la propuesta política y programática de cada opción para votar con criterio. Cuál es su política en infraestructuras, en protección social, en política lingüística...También en qué espacio político se ubica.

El pacto es una herramienta de la política; las más de las veces, utilizada desde la necesidad. En este caso, la pluralidad de nuestro sistema político hace que esa herramienta sea imprescindible para la gobernabilidad. Máxime cuando se suprimió el sistema residual de lista más votada en caso de que no hubiera mayoría.

Pero además del pacto como necesidad también está el pacto como virtud. Es decir, aún cuando no sea preciso agrupar a otros partidos para lograr la mayoría también es virtuoso que ésta se amplíe. De tal modo, que hay procesos electivos en los que se pide mayoría cualificada. Como en el caso del Defensor del Pueblo, que lamentablemente el Parlamento ha sido incapaz de proceder a un acuerdo en torno a su renovación.

Y si son virtuosos los acuerdos mestizos son viciosos los mecanismos de bloques cerrados. De unos frente a otros. La pluralidad política deber ser entendida como riqueza y usada con promiscuidad; no debe ser usada como base de enfrentamiento ni como elemento de pureza identitaria. Con lo único que no se puede pactar es con el error.

Pero los pactos para después de los partos electorales. Los partidos están limitados en su acción pactista por la decisión soberana de la ciudadanía y, en algunos casos, por la decisión de los militantes al tener que refrendar el acuerdo. Ahora, el momento político que vivimos es el de cierre y balance de legislatura. Tiempo de cosecha y de futuras promesas. Por lo tanto, vivamos la política con sentido común y realidad. Las consecuencias son fruto de los hechos.