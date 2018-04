Asiron dice sobre la elección de Maya como candidato que en UPN hay "poca renovación y poco aire fresco"

Después de que Maya se haya impuesto a María Kutz en las primarias celebradas por UPN, Asiron ha declarado a los periodistas que desde un punto de vista personal se alegra por el candidato regionalista, a quien felicitó este domingo. "Sabe que tengo un aprecio personal por él", ha destacado.

Desde un punto de vista político, el primer edil pamplonés ha considerado que "no cabe duda de que poca renovación y poco aire fresco hay en UPN", si bien ha afirmado que "en la cocina de casa de los demás no me meto".