Los sucesos de Sanfermines 1978 llegarán al Parlamento Europeo

La no desclasificación de los documentos de Sanfermines 1978 llegará hasta el Parlamento Europeo. La plataforma Sanfermines 78 Gogoan acudirá la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para presentar una queja ante la negativa del Gobierno español a desclasificar los documentos relacionados con los hechos sucedidos en julio de 1978, en plenas fiestas de San Fermín.

En los Sanfermines de 1978, el 8 de julio, tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total, la Policía Armada intervino dejando más de 150 heridos y al estudiante Germán Rodríguez muerto por un tiro en la frente. Estos sucesos nunca fueron juzgados.



El historiador Josu Chueca, miembro de la comisión de la verdad que ha elaborado el dictamen para el ayuntamiento de Pamplona (que se presentó ante el público en el Teatro Gayarre), ha dejado claro que existe una impunidad sobre estos hechos. Y por eso, considera necesario acceder a la documentación relacionada con los hechos, pero persisten las trabas para acceder a la misma.

En su día, el Congreso ya vetó la solicitud de desclasificación que previamente fue aprobado por una mayoría abrumadora por el Parlamento navarro. Este bloqueo es lo que ha llevado al colectivo Sanfemines 78 Gogoan (que se ha encargado de mantener viva la memoria de lo sucedido aquel año en la ciudad) ha acudir a Europa para denunciar esta situación.

La europarlamentaria Izaskun Bilbao (PNV) ha recordado que en el Parlamento Europeo llevan años tratando la cuestión de la memoria histórica en el Estado español con el objetivo de cambiar la concepción, mayoritaria en Europa, de que la llamada Transición española fue modélica. "Es necesario seguir buscando la verdad en casos como los de Sanfermines de 1978 para actuar contra la impunidad . Es incomprensible la actitud de Madrid de desclasificar los documentos".

Según la europarlamentaria, existe "una mala aplicación de la Ley de Amnistía, porque no se puede amnistiar a quien no ha sido juzgado". Xabier Benito, europarlamentario de Podemos, también ha señalado la necesidad de denunciar en Europa la impunidad del Estado español y ha destacado que no puede quedar sin esclarecer qué ocurrió en Sanfermines de 1978.

Miembros del colectivo Sanfemines 78 Gogoan

Dictamen

El dictamen del grupo de trabajo basado en el informe técnico documental sobre los Sanfermines de 1978 elaborado por la Universidad Pública de Navarra concluye que "es fundamental la reapertura de los Sumarios, que se realicen todas las pruebas que en su día se admitieron pero que no llegaron a hacerse y plasmar todo ello en la presentación de una querella que encajarían dentro del concepto de delitos de lesa humanidad".

Otras conclusiones son que "parece claro que los hechos se correspondieron con un plan premeditado para reprimir y escarmentar a la población de Pamplona por parte de las Fuerzas de Orden Público y que la investigación judicial fue negligente, insuficiente y mediatizada por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos por lo que habría que impulsar una nueva".

El texto, de más de 250 páginas, señala que "las intenciones, objetivos y resultados esperados por quienes emitieron las órdenes de cargar y disparar contra la multitud festiva permanecen en la penumbra pues no es posible certificar con pruebas fehacientes el sentido de ese entramado de intereses". Asimismo, señala que "los hechos analizados, en cuanto actuación premeditada contra una mayoría de la población por motivos políticos, encajarían perfectamente dentro del concepto de delitos de lesa humanidad y que no tuvo ningún sentido el dividir la investigación en varios sumarios ya que lo único que consiguió fue entorpecerla".

El informe técnico documental sobre los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978 ha sido realizado por Emilio Majuelo y Juan Carlos García de la UPNA y en el grupo de trabajo han participado junto a Jacinto Lara, que presentará el dictamen esta tarde, Josu Chueca, Pedro Ibarra, Amaia Kowasch, Nerea Pérez, Pepe Uruñuela y Begoña Zabala.