Las titulaciones técnicas de la UPNA suman un 23% de alumnas cuando el porcentaje general de estudiantes mujeres es 50%

Este dato se dio a conocer en una jornada organizada por el Consejo Social de la institución sobre el acceso de las mujeres a las titulaciones STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en la que distintas expertas abogaron por romper estereotipos para atraer a las preuniversitarias a este tipo de carreras, ha informado la UPNA en una nota.

La sesión, titulada 'Medidas para mejorar el acceso de mujeres a titulaciones STEM', reunió a casi 40 personas en el campus de Arrosadia de Pamplona. Entre ellas, Carmen Jarén Ceballos, vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA; Joaquín Ansa Erice, presidente del Consejo Social, y Ana Ollo Hualde, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, quien presentó la jornada.

"La educación y la opinión pública siempre han tendido a considerar estas carreras como masculinas y desprovistas de efectos sociales _afirmó Carmen Jarén_. Las carreras STEM pueden proporcionar ese elemento social, y muchos más, que valoran las mujeres".

Carmen Jarén realizó un repaso histórico a la presencia en la UPNA de mujeres en las titulaciones STEM, según el cual, "desde 2001, se observa un ligero descenso del porcentaje de mujeres que acceden a las distintas ingenierías". "Sin embargo, a partir del 2011, parece que comienza un ligero ascenso en el número de alumnas _indicó_. Las dos titulaciones con menos matriculadas son Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En el otro lado de la balanza, se encuentran grados como los dos de Maestro o Enfermería, relacionados con los cuidados y con un fin social más claro, que tienen una mayoría de mujeres".

MUJERES INVESTIGADORAS

En el caso de la brecha de género en investigación, otra de las ponentes de la jornada, Begoña Vicente Yenes, directora de desarrollo de negocio de los cuatro Institutos de Investigación de la UPNA, aportó algunos datos. Así, por ejemplo, el Instituto de Smart Cities (ISC) únicamente cuenta con un 20% de mujeres entre sus miembros. Por el contrario, el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) alcanza un 55% de investigadoras.

En cuanto al porcentaje de investigadoras principales (aquellas que reúnen más de dos sexenios de investigación) IS-FOOD y el Instituto de Materiales Avanzados (InaMat), seguidos del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics), alcanzan entre el 48% y el 34% de mujeres.

No obstante, en los cuatro institutos, el número de investigadores principales hombres supera al de mujeres. "Las áreas de biociencias, sanitarias y agronomía son las que mayor número de investigadoras concentran", apuntó.

Begoña Vicente señaló que la falta de mujeres en el área STEM es un problema internacional, al que, según la UNESCO, contribuyen "la falta de autoconfianza, los estereotipos, las expectativas de las familias y de la sociedad, la ausencia de modelos para ellas y las políticas públicas".

Además, describió múltiples iniciativas puestas en marcha a nivel internacional para el fomento del acceso de mujeres a titulaciones STEM y destacó dos de las más exitosas:'"Girls in ICT Day' ('Día Internacional de las Mujeres en TIC'), organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con participación desde 2011 de más de 240.000 mujeres jóvenes en 160 países; y 'Black girls code', impulsado en 2011 por una trabajadora de Google para extender la informática y la programación a personas desfavorecidas de Estados Unidos y Sudáfrica.

Begoña Vicente insistió en un doble eje para lograr que las estudiantes de Secundaria se conviertan en universitarias STEM. "Las familias, orientadores y docentes deben fomentar estas disciplinas y apoyar a las jóvenes; y las empresas y las entidades tiene que impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos para crear así comunidad y modelos a seguir", añadió.

MEDIDAS PARA ROMPER LA BRECHA DE GÉNERO

Por su parte, Natalia Ayuso Escuer, secretaria general la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de Aragón, propuso una serie de medidas para romper la brecha de género. En cuanto el acceso de mujeres a las titulaciones STEM, planteó "formar al profesorado de Primaria y Secundaria para que difunda los valores de estos estudios; visibilizar en el aula y fuera de ella a las mujeres; romper estereotipos e impulsar iniciativas colaborativas para todas".

Defendió también mejoras en las carreras STEM, a través de "encuestas de evaluación de la calidad de cada titulación, protocolos anti-acoso, mentorización entre iguales e incorporación de los alumnos para reflexionar y formarse". Además, propugnó una mejora de la carrera profesional de científicas y tecnólogas, que "impulse a las mujeres a presentarse y aceptar puestos de responsabilidad; incluya a mujeres en paneles y comités que toman decisiones; ponga en marcha planes y programas de igualdad en el ámbito científico y realice un seguimiento de sus logros y de la presencia de mujeres en centros de trabajo; y se incluya la visión de género en los proyectos de investigación".

Finalmente, Joaquín Ansa, presidente del Consejo Social, subrayó el esfuerzo de la UPNA para atraer a alumnas a los cuatro nuevos grados del área STEM, cuya docencia se iniciará a partir de septiembre: Biotecnología, Ciencia de Datos, Ciencias e Ingeniería Biomédica.