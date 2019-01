Holgazanes

El frío espabila. Tal vez por eso en los país del norte y el centro de Europa los calvinistas han conseguido imponer su filosofía que da a la acción, y por consiguiente a la voluntad, la preeminencia dentro de las cualidades humanas. La vida contemplativa, según ellos, no solo es una ofensa al Creador sino también un pasaporte directo a la pobreza, así que los dirigentes políticos e intelectuales de todos esos países han educado a sus compatriotas en la convicción de que la vida contemplativa es una característica reservada tan solo a los pueblos perezosos e indolentes del sur europeo.

Pueblos todos ellos castigados por el sol, las moscas, la pertinaz sequía y una aristocracia, tanto seglar como eclesiástica, gandula. De ahí, sospecho, proviene la altivez con la que los alemanes, los noruegos, los finlandeses, los suecos y demás descendientes de las tribus bárbaras suelen tratar a los camareros de este somnoliento país. Pero t al vea la actitud más rotunda de protesta contra el actual sistema sea convertirse en una persona contemplativa; o sea en un holgazán. Nada desestabiliza tanto al sistema como que uno no trabaje en nada que no sea en su propia mediocridad, desistiendo de hacerse emprendedor o famoso o futbolista o rapero o community manager o tertuliano de la Sexta o vocalista de un grupo de brillantísimos intelectuales como Teodoro García Egea.

La mediocridad, aceptar la mediocridad como el rasgo más virtuoso de tu carácter, te libera, te libra de tener que realizar todos esos esfuerzos inútiles que terminan convirtiéndote en el esclavo de una ambición que, en realidad, no es tuya sino de tus padres, de tus profesores, de tus amigos, de tu pareja o de las agencias de publicidad. No hacer nada es la mejor manera de hallarse a uno mismo. Siempre que esta elección no este condicionada por un desempleo forzado. La pereza es salud o dicho con palabras de Paul Lafargue, marido de Laura, hija de Carlos Marx: “para el español, en quien el animal primitivo aún no está atrofiado, el trabajo es la peor de las esclavitudes habiendo un proverbio español que dice descansar es salud”. La holgazanería es un acto revolucionario que nos sitúa fuera del rebaño.

No está escrito en ningún polvoriento pergamino del reino de Pérgamo ni en ningún Códice del Medievo que hayamos venido a este mundo para trabajar como galeotes ni que tengamos que hacer más ricos a los ricos comprándoles todo lo que nos venden: máquinas; máquinas sobre todo, pero también modas, tendencias, pensamientos, películas estúpidas, canciones estúpidas, discursos estúpidos de todos los dirigentes políticos que trabajan para ellos y hasta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional o de alguna otra venerable institución supranacional que constantemente nos recuerda que no somos tan productivos como los trabajadores chinos o como algunos otros orientales que no tienen más derechos sociales que llorar, de madrugada, en el cuarto de baño o insultar a sus semejantes en las redes sociales de una manera compulsiva, fanática, persistente, enloquecida... Lo escribió Gotthold Ephraim Lessing, probablemente el escritor alemán más relevante durante el luminoso período de la ilustración: “seamos perezosos para todo menos para amar, beber y ser perezosos”.