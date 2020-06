¿Patear el tablero político como en Kansas?

A partir del 15 de junio de 1977 todos tuvimos que aprender lo que era una campaña electoral. La diferencia con las actuales es abismal, comenzando por el entusiasmo y la curiosidad que existió por ver que decían unos y otros. La gente iba a todos los mítines, comparaba, los comentaba y votaba. Y hablo de mítines pues eran la base principal en la que se sustentaba el mecanotubo de las campañas. Muchos oradores, polideportivos y frontones llenos a rebosar, acústica defectuosa, extraordinario entusiasmo. En las calles caravanas, pancartas de farola a farola, vallas por doquier, carteladas ingenuas, pintadas, reparto de puros farias, caramelos y bolígrafos, visitas a residencias de ancianos, fotos con futbolistas y famosillos, anuncios continuos en las radios y espacios en la televisión como novedad audiovisual. Nosotros llegamos a pasear por Euskadi una Ballena-tobogán que iba pueblo por pueblo congregando madres y niños.

Todo eso ha cambiado sustancialmente. Hoy prima lo audiovisual y las redes sociales y quien no tenga su espacio en ese poderoso medio que se te mete en casa, poco tiene que hacer. Que se lo pregunten a los del Pacma que si tuvieran acceso a explicar como lo hacía San Francisco de Asís su amor por los animales, muchos votantes, hartos de las reyertas políticas y de las descalificaciones les votarían en mayor número. Veremos qué ocurre con Equo que tiene un parlamentario ducho en lo político y que está logrando sacar cabeza en este erial de propuestas. Igual se convierte en el fenómeno de estas elecciones si le coge el tono a la campaña.

Pero será fundamentalmente en ETB donde se dirimirá el debate con la presencia de todas las opciones en igualdad de tiempos y oportunidades. Va a ser el gran plató de los mítines. De hecho ya lo está siendo.

A mí me llama la atención este adelanto electoral en la televisión pública de la que fui el primer presidente de su Consejo. Lo digo solo para destacar que no fue esto lo que aprobamos. Me refiero a un hecho insólito, más propio de los quince días electorales en los que cada partido tiene su espacio informativo. Es normal, se trata de una campaña. Lo que no ha sido normal ha sido el mes y pico que han tenido esos partidos para aparecer en ETB diciendo lo que creían conveniente, en un 90% contra el Gobierno Vasco, Urkullu y el PNV no estando oficialmente en campaña. Se les daba la cebolleta y ¡hala! a poner pringando a un PNV que como decía Catón el Viejo de la ciudad de Cartago, hay que destruirla.

Destaca en este furor antijelkide la Sra. Garrido quien incluso va más allá cuando dice que hay que patear el tablero como en Kansas City o cuando propicia un pacto cerrado para no acordar absolutamente nada con el PNV en el Frente Popular que predica la Sra. Gorrotxategi. La buena señora está en su derecho, derecho algo especial teniendo en cuenta que su gran jefe Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno español con el voto del Grupo Vasco en el Congreso. Hablo de una nueva coordinadora general de Elkarrekin Podemos que pasa por ser la correa de transmisión del Sr. Iglesias, quien por cierto hasta hace poco alababa al PNV por haber creado en 1989 el Ingreso Mínimo Vital. Es lo que hay pero ese grito de que es "hora de tener un gobierno que refleje lo que es la sociedad vasca", le puede dar en la cara como un boomerang.

Y es que lo llamativo para mí no es que lo diga y repita la Sra. Gorrotxategi un millón de veces en ETB sino que esa campaña encubierta haya sido el mensaje diario en unos espacios informativos enfocados como cupos ya que lo informativo es para informar y dichos espacios solo han sido para opinar. O para denigrar, nunca para informar y lo digo porque en sus jeremíadas se quejarán de desigualdad de oportunidades no siendo verdad.

En la otra esquina hemos asistido a las descalificaciones de un Iturgaiz sacado de la nevera política al no querer Alonso pactar con una opción casi inexistente como Ciudadanos en Euskadi. La conveniencia de Casado pasaba por acuchillar a quien no le seguía en la operación diseñada en Madrid y para ese trabajo ha encontrado al enmohecido hombre de Mayor Oreja en la Comunidad Vasca. Veremos como le sale la operación a Casado porque si pierde estrepitosamente en Euskadi y gana de calle Feijoó en Galicia, tendrá en casa muchos voluntarios que lo primero que harán será pedir la cabeza de Cayetana Álvarez de Toledo y luego la suya. No hay que olvidar que las desgracias de Fraga y su teatral dimisión en la ventana de Génova 13 ocurrieron tras la pérdida de unas elecciones vascas.

No niego que me gustaría saber la opinión del Sr. Alfonso Alonso ante las intervenciones de Club de la Comedia del Sr. Iturgaiz. Se nota que el candidato fue compañero de partido de Abascal y no está por la labor de dejarle el menor espacio a su antiguo correligionario. Para español, él.

EH Bildu nos presentará programas propios de Alicia en el País de las Maravillas sabiendo que el papel aguanta todo y que acusar de que no se hagan ciertas cosas es lo más fácil del mundo. El problema es que te crean, sobre todo, cuando no han sido capaces de condenar cuarenta pintadas en batzokis y un número importante en Casas del Pueblo. Se ve que al no haber hecho su vital perestroika su discurso se basará solo en acusar al PNV y al actual Gobierno Vasco de las Siete Plagas de Egipto y en copiar todo lo que puedan al PNV pero sin decirlo .De hecho el lema Prest fue el del Alderdi Eguna de 2019 en las campas de Foronda. Lo único llamativo será como hacen la campaña en Benidorn o utilizando el Call Center o como organizarán civilizados conversatorios embutacados tratando de hacer una enmienda a la totalidad a su impresentable pasado, pero sin reconocerlo y sin que se note mucho. Toda una habilidad. Veremos si siguen repitiendo que las elecciones deberían haber sido convocadas en setiembre en un clima de mayor postergación económica.

Queda el PSE y el PNV que deben tener muy en cuenta que el ciudadano no vota nunca por agradecimiento sino por las esperanzas, ilusiones y hasta sueños que los partidos y sus líderes sean capaces de suscitar. El conformismo, el adocenamiento, la modorra y la no movilización conspiran contra un eje gubernamental que ha demostrado ser el mejor para Euskadi y para sacarla de la crisis pandémica vivida.

El secreto estará en que estos dos partidos no se agredan en sus intervenciones, respetar cada uno su terreno que no es fronterizo, aportar seriedad y explicaciones coherentes a los fallos vividos y reivindicar esa mayoría absoluta entre los dos superando los augurios nihilistas que predica Otegi a un gobierno que según dice ni será abertzale, ni será socialista. Toda una frase que en la piel de cocodrilo de partidos de cien años debería resbalar para no caer en la trampa. A los ni-nis, deberán decirles no–noes y presentar un programa serio, creíble, posible, moderno, progresista e ilusionante. Todo un reto. Nada fácil.

*Iñaki Anasagasti ha sido diputado, senador y parlamentario vasco del PNV