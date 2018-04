Relatos de Euskadi

Gracias a EH Bildu, he llegado a la conclusión de que el discurso franquista y el antifranquista son igualmente respetables. Que igual de legítimo es defender el alzamiento militar del 18 de julio, que condenarlo como un golpe de Estado que acabó con la democracia durante decenios. Que tienen razón quienes ensalzan al régimen de Franco y quienes lo rechazan denunciando sus crímenes y atropellos. Que son igualmente justas las posiciones de quienes insisten en que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y las de quienes la incumplen, con la excusa de que "hay que mirar al futuro". Ambos relatos pueden convivir con toda naturalidad, si unos y otros se acogen a un denominador común razonable: el que establece que, “por la paz, un avemaría”. Aunque esa paz tenga que llevar sobre sus espaldas la pesada cruz del Valle de los Caídos.

En Euskadi esta ocurriendo lo mismo. En Euskadi se reproduce a escala esa gran polémica nacional, todavía no resuelta. También aquí, la memoria siniestra del terrorismo está sujeta a relatos diferentes, obligados a convivir, según reitera EH Bildu. De ahí que no sea posible llegar a acuerdos éticos tan elementales que, en su formulación, pueden incluso parecer monjiles; y que son objeto a su vez de tiras y aflojas que se alargan hasta el infinito. ¿Matar estuvo mal? Hombre, dependerá del relato que uno defienda. ¿Fueron injustos los asesinatos de ETA? Usted no sabe con qué relato está hablando. ¿Condena al terrorismo? ¡Pero si lo que nosotros practicamos fue la lucha armada para liberar a la nación vasca! Como para reconocer, con tales resistencias, el carácter de organización totalitaria de ese Ejército de Liberación, que pretendía instaurar en Euskadi una variante de la prolongada dictadura franquista.

¡Y hasta ahí podíamos llegar! Una cosa es que se conceda algo de empatía a las víctimas –lo cortés no quita lo valiente-, y otra concederles reconocimiento político. ¡A ver si a la gente de eso que llaman izquierda abertzale, después de haber hecho el esfuerzo de asistir a actos en memoria de los que fueron asesinados, se le tiene que privar del derecho a recibir con vítores e ikurriñas a quienes defendieron a Euskal Herria con las armas en la mano y acaban de salir de las mazmorras españolas. ¿En qué cabeza cabe que un patriota vasco no sea recibido con alegría y reconocimiento por otros patriotas vascos?...Todo más o menos, como en España, con la misma tendencia a un olvido selectivo, aunque los himnos fundacionales de los más fieros de cada casa sean distintos.

Por extraño que parezca, las políticas de memoria de EH Bildu y del Partido Popular son como dos gotas de agua, esencialmente idénticas. Ya dijo en su día el que fuera presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que había que "acertar" con la forma de poder contar el pasado, "sin que sea hiriente ni incómodo para nadie y poniendo una base firme para poder escribir el futuro de una forma diferente". Algo que, en principio, la derecha española podría firmar con los ojos cerrados, porque la fórmula empleada por Arraiz le viene muy bien para contar el pasado franquista sin que a nadie se le ponga la cara roja de vergüenza. Y, de hecho, el "conflicto entre dos partes enfrentadas" de unos no se diferencia gran cosa del "lamentable enfrentamiento entre españoles" con que los otros aluden a la guerra civil. Y, tanto EH Bildu como el PP, coinciden en la idea de no mirar a un ayer que nos habla de los crímenes del franquismo y de ETA, porque lo importante es no "reabrir viejas heridas" y ganar, así, la convivencia en el futuro.

Y de esta visión no parecen librarse las cunetas donde el franquismo y ETA siguen manteniendo a sus víctimas, a la espera de que el olvido las entierre definitivamente. ¿O acaso 'Kubati' no ha dicho que colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 atentados etarras sin resolver sería un “suicidio político" para el colectivo de presos? Cabría preguntarse, por extensión, si es ésa, la de no querer suicidarse, la razón por la que la autodenominada Izquierda Abertzale sigue evitando matar a su aita político. O a su amatxo, no lo tengo aún claro.

Lo que sí me parece cada vez más evidente es que esa insistencia sospechosa en “mirar al futuro” es la mejor excusa para seguir instalados en el pasado, aunque sea de manera más soportable. Con todo atado y bien atado, ya se sabe. Por eso, en este parte de España aún no hemos podido oír que el terrorismo de ETA fue tan criminal y tan liberticida como los bombardeos fascistas de Durango durante la guerra civil. Y probablemente va siendo hora de que la autodenominada Izquierda Abertzale lo diga. Y, ya de paso, que lo digan también Jonan Fernández, Aintzane Ezenarro y, ¿por qué no?, el propio Lehendakari Urkullu. Con el mismo énfasis y sin rodeos verbales. También los vascos, todos los vascos, tenemos derecho a conocer nuestra historia. Toda nuestra historia.