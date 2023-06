Mintiendo a los pensionistas... y a los demás ciudadanos

El líder de la oposición ha dicho sobre pensiones, en plena precampaña electoral para el Gobierno de España, dos mentiras flagrantes y ha enunciado dos proposiciones falsas. No está mal para dar empezar a hablar a los y las millones de pensionistas y que los ciudadanos le otorguen su voto.

La primera mentira es, literalmente, que el PP siempre que ha gobernado ha subido las pensiones de acuerdo con el IPC. En realidad, en 2012 las subió 1,5 puntos menos. En 2013 solo subió por encima las de más de mil euros. Además, aprobó una ley para impedir que subieran durante los siguientes 35 años más de un 0,25%. Entre 2014 y 2017 eso es lo que subieron. Menos mal que en los tres primeros el IPC excepcionalmente fue negativo y las pensiones ganaron 1,55 puntos. Pero los perdieron en un solo año porque en 2018 el 0,25% quedó 1,75 puntos por debajo de los precios. En 2018, como contrapartida al acuerdo para la aprobación de los PGE, Rajoy suspendió la aplicación de su Ley y subió el 1,6%, a pesar de eso inferior al IPC en una décima.

En suma, la primera mentira (expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa, según la RAE) es que el PP hay subido siempre las pensiones con el IPC. Más bien al contrario, su objetivo siempre fue que las pensiones perdieran POR LEY poder adquisitivo de manera permanente.

La segunda mentira a los españoles y españolas la realiza cuando afirma que el PP votó en el Parlamento a favor de la actualización de las pensiones con el IPC. Nada más lejos: el grupo parlamentario del PP votó en contra, junto con Vox, en la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Un asunto de tanta trascendencia que la memoria no puede fallar.

Vayamos a continuación con las proposiciones falsas. Dice el señor Feijóo que lo relevante no es mantener el poder adquisitivo de las pensiones sino garantizar que eso es sostenible, insinuando que lo que establece la citada Ley 21/2021 no lo es. No aporta prueba alguna de ello. Y obvia que el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, que el PP también votó en contra, establece un sistema de ingresos para financiar de forma suficiente las pensiones futuras, incluyendo una cláusula de seguridad al respecto, tras la derogación de los recortes establecidos por el PP en 2013. Tal vez el señor Feijóo pueda aportar algún dato que lo demuestre, pero deberemos reiterar que el sistema de ingresos establecido por el Gobierno, UGT y CCOO, asegura la sostenibilidad futura de las pensiones incluyendo el mantenimiento del poder adquisitivo. Así lo ha reconocido la Comisión Europea, una fuente algo más solvente.

Y aquí aparece la segunda proposición falsa. Asegura el señor Feijóo (sin pruebas), que duda de que los ingresos establecidos sean suficientes para mantener el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro, y que se está tratando de engañar a los y las pensionistas. Pero, aquí no hay trampa ni cartón porque la financiación está bien calculada y el PP no aporta pruebas para pensar lo contrario. En todo caso, yendo al fondo del asunto, podemos afirmar con rotundidad que el sistema propuesto establece que la existencia de los recursos necesarios queda vinculada al cumplimiento de la garantía de poder adquisitivo de las pensiones, y no al contrario como dice el señor Feijóo, intentando poner en discusión esa garantía y sembrar dudas de que, si gobernara él, pondría los recursos. Revelador, otra vez una velada amenaza al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones si volviera a gobernar el PP.

En suma, primero, se miente cuando se afirma que el PP siempre ha asegurado el poder adquisitivo de las pensiones: 1.- las subió muchos años por debajo del IPC, 2.- aprobó una Ley para que así fuera siempre, y 3.- votó contra la Ley que restablecía la garantía sin limitaciones ni condicionamientos de su poder adquisitivo.

Y segundo, trata de cuestionar sin aportar dato alguno que las pensiones tengan garantizado con los mayores ingresos el poder adquisitivo, para dejar caer una duda sobre su voluntad si gobierna de que pusiera, en su caso, los recursos necesarios para que las pensiones suban como el IPC.

Aparte de todo ello, resulta ensordecedor el silencio que mantiene respecto a los demás contenidos de la reforma acordada por el Gobierno con UGT y CCOO.

Cabe interrogarse sobre si el señor Feijóo defendería las medidas incorporadas contra la brecha de género en pensiones que padecen las mujeres, si respetaría las subidas de las pensiones más bajas, si piensa mantener derogado el Factor de Sostenibilidad que aprobó en 2013 y que perjudicaba más a las pensiones de las personas más jóvenes, si permitirá que a las personas al jubilarse se les aplique el cálculo más favorable según su trayectoria laboral, si mantendrá los incrementos del Fondo de Reserva para garantizar las pensiones, y cómo, si apoyará la regla establecida por vez primera de que las pensiones máximas se incrementen por encima del IPC, si mantendrá la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el de tiempo completo, o si suprimirá el derecho de las personas jóvenes a una cotización mientras realizan sus prácticas. Entre otras muchas mejoras. ¿Mantendrá todo ello?

En definitiva, el señor Feijóo con unos breves comentarios ha levantado una enorme oleada de dudas sobre lo que haría en materia de pensiones si ganara las elecciones. Es obvio que debería rectificar algunas cosas que dijo. En cualquier caso los electores tienen derecho a conocer cuáles son, realmente, los proyectos del aspirante a Presidente de Gobierno sobre esta materia que debe formar parte del contrato entre este y todos los españoles y españolas.