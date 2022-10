Unos Presupuestos para la gente

La pasada semana el Gobierno de España presentaba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023, comenzando así la andadura de las terceras cuentas del gobierno de coalición. Unas cuentas públicas centradas en la justicia social y la eficiencia económica que, por un lado, refuerzan el Estado de Bienestar con unos servicios públicos de calidad y que, además, consolidan el crecimiento y la creación de empleo a través del cambio de modelo productivo impulsado por los fondos europeos.

En lo relativo al primer pilar sobre el que se asientan estos presupuestos, la justicia social, estas cuentas combaten la subida de la inflación protegiendo a las familias, trabajadores y colectivos más vulnerables, garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y empleados públicos.

Así, por primera vez en 13 años, el Gobierno aporta 2.957 millones de euros a la hucha de las pensiones, incrementando la partida destinada un 11,4%, hasta alcanzar los 190.687 millones de euros, por lo que se produce una revalorización de las pensiones conforme al IPC en torno al 8,5%, que beneficiará a más de 1,2 millones de pensionistas madrileños. Respecto a los empleados públicos en Madrid, más de 410.000 trabajadores y trabajadoras percibirán la mejora salarial de hasta un 3,5% en 2023, así como el incremento adicional del 1,5% para 2022.

La protección de los colectivos más vulnerables en estos presupuestos se recoge en el incremento del Ingreso Mínimo Vital conforme al IPC, lo que beneficiará a cerca de 132.000 personas en la Comunidad de Madrid. Además, habrá una línea directa de financiación de 8,38 millones de euros para realojos en la Cañada Real, la mayor bolsa de pobreza de nuestra región. Asimismo, cerca de 300.000 desempleados madrileños se verán más protegidos con estos presupuestos, ya que se recupera el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. Una reivindicación histórica que devuelve derechos perdidos durante los gobiernos del PP.

El apoyo a las familias queda reflejado en varias medidas presupuestarias, como la prórroga de las ayudas al transporte, que supone un ahorro importante para las familias frente a la inflación, y una apuesta por la movilidad sostenible. En Madrid, más de 462.000 usuarios se podrán beneficiar de esta medida. Además, se incrementa en 102 millones de euros el bono social térmico, que recibirán más de 137.000 personas en nuestra Comunidad.

Pero una ayuda fundamental para las familias es la vivienda, uno de los factores de exclusión social más importante que sufrimos los madrileños. Las medidas de acceso a una vivienda para los más jóvenes aumentan un 5,4%, destinando 31,8 de euros para la consolidación del Bono Alquiler Joven en 2023, que en Madrid tendrán a más 10.600 jóvenes como beneficiarios.

Además, Madrid contará con 416 millones de euros para un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, 140 millones para un programa de construcción de viviendas en alquiler social para 2023 y 70 M€ para construcción de viviendas en alquiler social a nuestra región. Y a la par, estos presupuestos recogen el desbloqueo de la Operación Campamento que prevé la construcción en torno a 12.000 viviendas.

Por otra parte, se refuerzan dos derechos fundamentales: educación y sanidad. El gasto educativo aumenta en un 6,6%. Se destinan 400 millones de euros más para becas y ayudas al estudio, pudiendo beneficiar en toda España a unos 890.000 becarios y becarias, de los cuales 117.000 están en Madrid. Asimismo, se da un impulso a la formación en nuevas tecnologías, destinándose más de 500 millones euros entre el programa Código Escuela 4.0, la adquisición de kits de robótica para facilitar el aprendizaje de la programación y el programa de nueva dotación para materiales educativos. Casi un millón de niños y niñas (890.000) se verán beneficiados en Madrid por este programa.

En cuanto a la sanidad pública, el gasto sanitario aumenta un 6,7% respecto al año anterior, incluyéndose 172 millones para el marco de atención primaria, destinándose 500 millones de euros para infraestructuras de atención primaria y salud mental, que verán reforzado el servicio de atención a la salud mental para combatir el acoso escolar, con 15 millones de euros más.

El primer pilar de estos nuevos presupuestos es la justicia social, pero el otro es la eficiencia económica y, sin duda alguna, estas cuentas transforman el modelo productivo de nuestra Comunidad. Para ello, contamos con un aliado indispensable que son los fondos europeos Next Generation EU, ya que tres de cada cuatro euros del Plan de Recuperación incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, se destinan a impulsar un cambio del modelo productivo en nuestra Comunidad.

Y todo ello, con un reparto justo de la carga de la crisis, impulsando una fiscalidad más justa, progresiva y eficiente, que se basa en pedir una mayor aportación a quienes más tienen. Así, 709.000 trabajadores y trabajadoras madrileñas que ganan un salario bruto de menos de 21.000 euros brutos, se verán beneficiadas por la rebaja en 400 euros de media de su IRPF. Más de 143.000 trabajadores que hoy pagan IRPF quedarán exentos gracias al incremento del mínimo exento, que pasa de 14.000 a 15.000 euros brutos. 197.000 autónomos se beneficiarán del incremento de las reducciones para los rendimientos de actividades económicas, que les permitirá reducir su factura fiscal en unos 120 euros de media. Más de 72.000 empresas se beneficiarán de la rebaja del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, gracias a la cual se ahorrarán más de 715 euros de media.

Respecto a las inversiones, Madrid tiene asignada una inversión total de 1.320,4 millones de euros, un 13,9% más que en los presupuestos del año anterior, 154 millones de euros. El Ministerio más inversor es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que mantiene su esfuerzo en Madrid en 1.263,7 millones. Todos los sectores ven incrementada su inversión. El sector aeroportuario aumenta en un 17,5% (19 millones de euros más), al pasar de 108,4 millones a 127,4, convirtiendo a Madrid en la primera comunidad de España en inversión real en el sector aeroportuario. El sector ferroviario sube un 28,1%, al pasar de 265 millones a 339,6, destinándose 59,1 millones para alta velocidad, 88,4 para ampliación de la red de Cercanías, 155,9 millones para material rodante y mejora de talleres de Cercanías, compra de nuevos trenes, actuaciones en estaciones y controles de acceso inteligentes. Y en cuanto a carreteras, el proyecto de Presupuestos incluye 131,6 millones para carreteras en la Comunidad de Madrid. Para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial se contempla un presupuesto de 71,8 millones, y se realizarán actuaciones tan esperadas como el Bus-VAO de la A-2, la implantación de carriles VAO en la A-42 y la reducción del ruido en autovías, como en el tramo de la A-42 a su paso por el barrio de La Alhóndiga de Getafe; continuarán las obras de remodelación del Enlace M-40 – A-6, y se mejorarán las conexión entre la M-21 y la M-14 y los enlaces M31 – Nudo Supersur, Nudo Eisenhower A-2, así como el acceso viario intermodal de mercancías en Vicálvaro desde la M-45.

Otros ministerios que invierten en Madrid son el Ministerio de Cultura y Deporte con 70,98 millones de euros, incrementando la inversión en 19,4 millones de euros, con respecto a 2022, correspondiendo 37,92 de éstos al programa Museos y 21,9 millones de euros dedicados a la reforma y rehabilitación del Salón de Reinos. También el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática incrementa sus inversiones hasta los 40,99 millones de euros, destinando 22,05 millones de euros para el Plan de Transición Energética y 600.000 euros para el Museo de Colecciones Reales. Las inversiones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid serán 25,1 millones de euros: 5 millones de euros más que en 2022: 5,20 millones de euros para actuaciones en el trasvase Tajo-Segura y 1,4 millones de euros Real Acequia del Jarama.

Estos son los datos que desmontan la estrafalaria interpretación de los presupuestos que, una vez más, el Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid abanderan como buques insignia de una oposición frontal al Gobierno de España, emulando al nacionalismo más rancio de la historia.

La inversión crece más donde es más necesario que crezca, como ocurre en Madrid. Por ello, nuestra región es la quinta comunidad autónoma de 17 donde más sube la inversión, un 13,4%. La media de inversión por Comunidades se sitúa en 2,9%. Cataluña se sitúa 1 décima por encima, en el 3%. Madrid está 10,5 puntos por encima de la media de inversión por comunidades. La inversión en Madrid crece cuatro veces más en Cataluña.

Pero que nadie se equivoque, esto es así porque Madrid lo necesita, no porque se reparta el dinero público al azar, por interés político o por capricho. En Madrid son precisas muchas inversiones y es necesario dedicar recursos porque durante los mandatos de Rajoy no se hizo, y no se hizo con el silencio cómplice y partidista de los dirigentes madrileños del PP. De hecho, en cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid ha recibido un 46,3% más de recursos que en los últimos cinco años del anterior Gobierno del PP.

El Gobierno de España no quiere fomentar la competición y el enfrentamiento entre CCAA al que siempre nos quiere abocar el PP, incentivando la crispación y falseando la realidad. El Gobierno de España no actúa respondiendo a intereses partidistas ni a los de las grandes corporaciones y fortunas, sino a los de la gente. El Gobierno trabaja por la igualdad, por la justicia social, por el desarrollo y el progreso, incentivando una economía sana que no se base en el abandono de los más vulnerables o cargue el esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras.

Afortunadamente los madrileños y madrileñas contamos con el Gobierno de Pedro Sánchez para responder a los problemas que nos plantea la crisis, que tiende la mano al diálogo institucional y político, pero que no cede ni un centímetro en la defensa de los intereses de la mayoría.