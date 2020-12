No caigamos en el desánimo. Difícil tarea, sin duda, cuando la crisis actual, agravada por la pandemia, profundiza el cercamiento de nuestras condiciones de vida. Cuando, además, pareciera no haber otro horizonte común que el acotado por la hegemónica teoría del derrame, según la cual el bienestar general es únicamente una derivada de la ganancia corporativa. Cuando el empleo y las políticas públicas, principales intermediaciones entre bienestar y ganancia –extremos de dicha teoría–, evidencian su impotencia para frenar el exponencial proceso de precarización de la vida. Cuando ya no pueden esconderse, si alguna vez se pudo, las múltiples dominaciones y expulsiones sobre las que se asienta la trampa de la acumulación que sostiene ese supuesto derrame. Cuando la máxima de “los mercados y las grandes empresas, primero” nos conduce palpablemente a un escenario de colapso ecológico y crecientes desigualdades, control social y violencia. Pues sí, a pesar de todo ello, no caigamos en el desánimo.

