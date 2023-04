Buen dato de empleo, y sería aún mejor si cogieras ese trabajo de camarero

Buen dato de empleo, el mejor marzo de la historia, cifra récord de ocupados, el paro al nivel más bajo en 15 años. Pero podría ser incluso mejor, bajar más el paro, aumentar el número de afiliados y batir otro récord, si aceptases trabajar de camarero. Sí, tú, no te hagas el tonto, que ya te vale estar en paro cuando en tu barrio hay bares con carteles de “Se busca personal”.

Los números cantan: el sector que más empleo crea es la hostelería, con mucha diferencia sobre el resto de ocupaciones. Casi el 40% del empleo creado en marzo, cinco veces más que en la construcción. “El motor de la economía”, les gusta decir a los hosteleros, aupados en un año de récord turístico. Pero nada que celebrar: los empresarios llevan meses quejándose de que no encuentran trabajadores. Un drama. Llega ahora la Semana Santa, como llegarán la Feria de Sevilla, el puente de mayo, los Sanfermines, el verano y cualquier pico de subidón turístico, y una y otra vez sale la patronal de hostelería y aparecen los dueños de bares en la tele diciendo que no hay manera, que por más que buscan no encuentran personal, que la gente se ha acomodado y ya no quiere trabajar en la barra o la cocina.

Tan desesperados están los empresarios, que la patronal gaditana propuso contratar camareros en Marruecos, traerse temporeros de la bandeja igual que vienen temporeros de la fresa o de la aceituna. Lo más curioso es que Cádiz es una de las provincias con más paro de España, y no solo eso: entre sus miles de parados inscritos en el servicio de empleo, más de 20.000 lo hicieron marcando la casilla de “hostelería”. Muy curioso que con 20.000 camareros buscando empleo los empresarios no encuentren trabajadores.

No sé, yo que tú me acercaría a ese bar de tu barrio que busca camarero, y preguntaría sueldo, horarios y días libres, no sea que te lleves una sorpresa. Porque según repite la patronal, no hay un problema de malas condiciones, es solo que la gente ya no quiere trabajar domingos y festivos, y que los jóvenes se han vuelto blanditos. La generación de cristal, ya se sabe. Aseguran los empresarios que nadie cobra menos del salario mínimo y que se respetan los convenios. Y sin embargo, cada vez que un empresario abre la boca, aparecen en medios y redes cientos de currantes contando cómo les contratan por media jornada para acabar echando jornada y media, pagos en negro, horas extra no pagadas, jornadas abusivas…

Si el problema no son las condiciones laborales, no sabemos de dónde salen todas esas ofertas semiesclavistas que la gente comparte en redes sociales o en cuentas de Twitter como @soycamarero, con sueldos de mierda y horarios propios de una caseta de la Feria de Sevilla pero durante todo el año. Por cierto, que tampoco en la Feria encuentran camareros, por qué será.

Si buscan trabajadores, que pregunten a todos aquellos que durante la pandemia, al quedar en ERTE, se dieron cuenta de que como sus empleadores solo les cotizaban media jornada, les quedaba una prestación de miseria. Muchos de ellos no han vuelto a ponerse tras una barra, aprendieron la lección. Otros no pueden elegir: según datos de 2022, el 50% de los trabajadores de la hostelería tiene un contrato a tiempo parcial no voluntario. Ya sabes: te contrato por cinco horas, te pago ocho y trabajas diez o doce. Un clásico.

No sé, a lo mejor lo que faltan no son camareros, sino inspectores de trabajo.