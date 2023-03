El presidente de los hosteleros de Cádiz plantea traer personal de Marruecos y es acusado de “explotador”

El presidente de la patronal de la hostelería de la provincia de Cádiz, Horeca, Antonio de María, ha provocado múltiples reacciones al asegurar que tiene previsto darle una solución a la falta de personal en el sector en los meses de verano con la llegada de estudiantes de hostelería marroquíes. Afirma que ya ha mantenido reuniones con la Subdelegación del Gobierno y con el director general de Migraciones, pero ha concretado a este periódico cuál es el matiz fundamental en su propuesta.

“Nosotros hemos hecho gestiones tanto en Marruecos como en España y el tema es factible siempre que en el Servio Andaluz de Empleo (SAE) no haya trabajadores disponibles para la hostelería”. La cuestión ahora es si se cumplen las condiciones que exige cualquier trabajador, algo que De María da por hecho: “El convenio es uno de los mejores de España. El salario mínimo bruto son 1.500 euros y si algunos dicen que aquí se trabaja 12 horas y se les da cuatro de alta que lo denuncien a la inspección de trabajo. Yo vengo diciendo desde hace tiempo que me lo digan a mí, que yo me encargo. Pero a mí no me llama nadie”.

“Sólo si no hay gente del SAE disponible”

De María considera que el turismo es “la primera industria de la provincia” y que “aquí seguimos hablando mal del turismo, con derrotismo”. Remarca que “el cocinero que está trabajando en un hotel de cinco estrellas gana más de esos 1.500 euros brutos, más las pagas extraordinarias, la nocturnidad y otros pluses. El camarero de un bar de barrio o el que friega platos no gana menos de 1.500 brutos”.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz han pedido a Horeca que apueste por la formación, la profesionalización y unas buenas condiciones laborales. El concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, ha asegurado que le han sorprendido “muchísimo” las palabras de Antonio de María“ sobre traer a estudiantes marroquíes a trabajar porque desde el Gobierno Local ”se les ha ofrecido directamente un plan para formar a nuevos camareros, siempre que haya un compromiso de contratación, y nadie ha mostrado interés en este recurso“.

De María responde al respecto diciendo que “yo formación la doy, no hace falta que venga el Ayuntamiento a dármela. El problema es el compromiso de colocación porque luego los empresarios colocarán o no según lo que les haga falta. Yo no puedo comprometer a nadie para que contrate obligatoriamente. Vuelvo a decir que se traerá gente de fuera sólo si no hay en el SAE nadie disponible”.

Para José Ignacio García, portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, este tipo de declaraciones son “propias de explotadores y de racistas porque lo que se desprende es que la patronal hostelera piensa que los que se merecen estas condiciones son los marroquíes y africanos, supongo que porque tienen un color de piel diferente”.

Alojamiento, comida y convenio

El presidente de los hosteleros comenta que “me ha dicho uno que soy racista por traer magrebíes y será al revés. El director general de Migraciones vino expresamente de Madrid para reunirse con nosotros”. En ese contacto se han sentado las bases de una posible colaboración: “Nos han dicho que una vez que el SAE confirme que no tiene disponibilidad, hay que hacer una petición al Ministerio del número de personas que necesitamos. Entonces autorizarían en Madrid a traer el contingente en función de lo que pidamos. Yo tendría que hacer un sondeo con los empresarios para saber qué necesitan, sabiendo que tendrían que darles alojamiento, comida y el convenio”.

Teresa Rodríguez, en la misma línea que José Ignacio García, dice que la postura de Horeca es “explotadora por no entender que les falta mano de obra porque pagan muy poco y se quedan con demasiado o porque no dan buenas condiciones de trabajo. Y racista por pensar que sus condiciones de mierda son buenas para los trabajadores africanos”.

“Hablar de esclavitud es hacer demagogia”

El presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, ha apoyado la petición de Horeca: “Me parece una alternativa plausible que se les pueda ofrecer ese trabajo de aquí a las escuelas de hostelería del norte de Marruecos de una forma ordenada y conforme marquen las reglas. Estos alumnos desarrollan y aprenden una profesión como hacemos con los de aquí”.

“Hablar a estas alturas de esclavitud como he oído a Teresa Rodríguez es hacer demagogia. Con las escuelas de hostelería se ha hecho un planteamiento. Me encuentro todos los días con empresas que me dicen que no encuentran personal para gruístas en la obra, para hostelería, para el metal, para profesores de autoescuela y puedo seguir hasta aburrir. Por lo tanto, es una necesidad que, como sociedad, nos tenemos que plantear”, añade.