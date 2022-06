Algo se cuece

No ha sido la mejor semana del Gobierno, pero tampoco la peor. Se constató la soledad de Pedro Sánchez en el Congreso respecto al cambio de política en el Sáhara, pero era algo sabido y más que descontado. La inflación confirmó que ha venido para quedarse invitada por unos mercados guiados por la mano más que visible de la especulación, pero ya nos lo temíamos y no solo nos pasa a nosotros; es un fenómeno global como se dice ahora. Dentro de la coalición la cosa ha estado relativamente tranquila y calmada, a pesar de las malas expectativas demoscópicas en Andalucía.

Incluso ha habido algunas buenas noticias durante estos últimos días. La reforma laboral funciona. Definitivamente ha salido adelante la isla ibérica energética y Bruselas ha dado luz verde al mecanismo para limitar el precio del gas. Incluso el bullying que ha intentado Argelia, con el aplauso entusiasta de los mismos que jalearon con idéntico fervor el acoso de Marruecos para ver si caía su propio gobierno, ha tenido un final feliz y ha sido solventado en menos de 24 horas con la rápida ayuda del primo de Zumosol europeo.

No ha sido la semana ideal pero tampoco es para desesperarse, o dar por finalizada la legislatura o convocar elecciones. De hecho, no le ha ido mucho mejor al líder de la oposición, Núñez Feijóo, quien ha cerrado una semana que parece escrita por un guionista de una cámara oculta.

Primero arruina su gran debut en el Senado aumentado en más de cien puntos la prima de riesgo española. Luego lo estropea aún más revelando una supuesta confusión entre prima de riesgo y tipo de interés; trasladando el mensaje de que no solo está desinformado, además no sabe bien de qué habla. Horas después rebaja en más de medio millón la población empleada en España para no decir que son más de 20 millones. Al día siguiente, le pregunta al Gobierno de España qué sabe sobre la aprobación europea al top del gas justo media hora después de que Bruselas la hubiera sancionado.

Por si no había liado suficientemente con la economía, en plena crisis con Argelia, sale primero a pedirle al gobierno argelino que distinga entre el pueblo español y el Gobierno español, para luego tener que ver cómo la UE se alinea con España, regalándole a Sánchez, en plena campaña andaluza, el argumento de que trabaja para Argelia mientras González Pons repetía en un tuit las tesis del espionaje argelino sobre el hackeo al teléfono del presidente; por si quedaba alguna duda.

Se podría decir, sin mucho temor a equivocarse, que lo mejor que le ha pasado al PP esta semana ha sido la foto de Moreno Bonilla con la vaca Fadi. Aunque no es esa la sensación que se percibe mayoritariamente. Pero hace tiempo que esto no va de hechos, datos y evidencias. Al Gobierno parece que todo le sale mal y a la oposición que lidera el PP todo le favorece y nada le hace daño. Dicen los encuestadores que en estas andaluzas el porcentaje de gente que se niega a responder a las encuestas es muy alto. No sabemos qué, pero algo se cuece.