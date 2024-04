Los mejores planes para el Primero de Mayo

Un festivo en mitad de semana, incluso un largo puente si vives en Madrid, y te ha pillado sin planes. Si te preguntas qué hacer este miércoles, vengo con recomendaciones irresistibles. ¿Ofertas de última hora para viajar? ¿Destinos sorprendentes, escapadas rurales? ¿Museos, exposiciones, musicales? ¿Una ruta de tapas? Nada de eso, te traigo un plan mucho mejor para este Primero de Mayo: pelear por la reducción de la jornada laboral. Trabajar menos horas sin perder salario. Recuperar tiempo de vida.

Te cuento detalles, que es un planazo. En primer lugar, únete a alguna de las manifestaciones convocadas por toda España. La oferta es amplia, si no te gusta un sindicato puedes irte a otra mani, que las hay para todos los gustos sindicales: representativos, minoritarios, negociadores, alternativos, asamblearios, de ámbito estatal o autonómico, tienes para elegir siempre que sea un sindicato de clase. Y da igual a la manifestación que vayas, pues todos coinciden este año en la misma reivindicación en sus pancartas: menos jornada, mejores salarios.

Pero yo he dicho planazo, y me imagino que ir a una manifestación te sabrá a poco, tú buscas propuestas más originales para tu tiempo libre. Ahí va otra: afíliate a un sindicato. Si no lo estás ya, es el momento, qué mejor que el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para estrenar tu carné de afiliado. Si el plan es reducir la jornada laboral, vamos por buen camino: cuanto más fuertes los sindicatos, más cerca estaremos de conseguirlo. Y si además de afiliarte, te implicas activamente en tu centro de trabajo, más todavía. No solo para reducir la jornada: también mejorar tu sueldo y tus condiciones laborales. No por casualidad las empresas que ya tienen acuerdos de reducción de jornada son aquellas con sindicatos más fuertes. También las empresas con mejores salarios y más derechos sociales.

Ah, ya imagino lo que me vas a decir: no tienes cuerpo para planes, pensabas quedarte en el sofá, estás cansado para ir a una mani y no te da la vida para afiliarte ni mucho menos implicarte. Pues razón de más: si estás cansado (de currar, de qué si no) y vas por ahí repitiendo el mantra de nuestro tiempo, “No me da la vida”, este es el plan que necesitas. Ya verás cómo trabajando menos horas te sientes mejor, con más energía, menos cansado y menos enfadado, con más tiempo para tu gente querida, con ganas de hacer otras cosas en tu tiempo libre o no hacer nada.

Llevamos meses oyendo hablar de la reducción de la jornada laboral. No solo desde los sindicatos, también, o sobre todo, desde el gobierno. PSOE y Sumar la incluyeron en su acuerdo de legislatura, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva tiempo haciendo bandera de la propuesta. No es habitual que una ministra llame a los trabajadores a que nos unamos a las manifestaciones del Primero de Mayo, haga campaña por la reducción de jornada, e insista en que el gobierno está del lado de los trabajadores. Es muy importante, hay que celebrarlo, pero no nos confiemos demasiado: a lo largo de la historia los derechos sociales no se han conseguido con el BOE, sino con la lucha de los trabajadores.

Que el Gobierno esté de nuestro lado en esta lucha es muy valioso, qué duda cabe. Pero la reducción de jornada sin reducción de sueldo va a encontrar fuertes resistencias en los empresarios, además de que su aprobación dependerá de los socios del gobierno, entre los que están PNV o Junts. E incluso si si se aprobase por ley, habría que pelearla en cada empresa para que se cumpla. Nos toca disputarla, no esperemos que venga sola.

¿Se te ocurre algún plan mejor para el Primero de Mayo?