El voto útil lo carga el diablo

Era difícil pare el PP cuadrar el equilibro entre obtener un resultado que le permitiera decir que sumaba más que toda la izquierda y no desangrar a Vox hasta dejarlo inerme. No sólo no lo han conseguido, sino que ha salido todo mal. Feijóo ha ganado las elecciones, pero no como esperaba y no por cuánto esperaba. Puede reclamar su derecho a gobernar, pero lo cierto es que las cuentas no le dan.

Estas elecciones no las ha ganado Pedro Sánchez. Las ha perdido Núñez Feijóo. La campaña no se le ha hecho larga. Se le ha hecho eterna. Todo lo que pensó que no tendría coste, lo ha tenido al final: los pactos con la ultraderecha, no acudir al debate, su tendencia a salir de una trola contado otra trola o la amistad con Marcial Dorado, que era contrabandista pero era de los nuestros.

En unas elecciones convocadas para resistir, Sánchez y el PSOE hicieron bastante más. Han prevalecido y Sánchez vuelve a ser el único que puede sumar para gobernar. Todo lo que el voto útil le negó a Feijóo, se lo ha dado al candidato socialista. Un resultado que le debe, sobre todo, a los errores de su rival, no a sus aciertos. La transferencia de votantes del PSOE al PP no la paró el manual de resistencia. La cortó en seco que los populares les pidieran sin darles nada a cambio un salto mortal imposible: hacerle pagar a Sánchez su pactos con Bildu o con Pablo Iglesias con un gobierno entre el PP y la ultraderecha; simplemente era pedir demasiado.

A Vox la llamada al voto útil le ha hecho mucho daño pero no el suficiente. Se mantiene como tercera fuerza en un escenario donde lo normal era dejar de serlo. No sirve para nada. Pero es un consuelo. La pregunta ahora es qué piensa hacer el PP con su relación con Vox, ahora que sabe que no le da para gobernar España juntos.

Sumar ha sumado pero no lo que se esperaba y se buscaba. Su resultado no es malo, pero queda por debajo de las expectativas. Lo peor que te puede pasar en política; aparte de perder. Lo mejor de la noche es que puede volver a gobernar, que es precisamente aquello que acaba contando con el tiempo.

Y para final la pregunta de la noche: ¿por qué las encuestas que lo acertaban todo antes fallaron como escopetas de feria? La respuesta la conocemos. Se llama espiral de silencio. Cuando la opinión social se decanta de manera abrumadoramente mayoritaria en una dirección, hay ciudadanos que pueden optar por callar su opinión contraria y evitarse el coste social de explicarla. La exuberancia irracional demoscópica, las líneas editoriales de medios y programas, la opinión publicada… todo empujaba de manera irresistible a la victoria incontestable del PP. La marea azul no se tradujo en votos, se tradujo en silencio.

Un consejo final: no se apresuren a proclamar la vuelta del bipartidismo. Que es muy pronto para ponerse tan trascendentes.