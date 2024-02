El problema no es la amnistía sí o no, el problema es cómo se teje desde los poderes ese NO! Arrugado, casposo, fabulador, indecente, retrógrado, arrogante, supremacista, negacionista, talibán, segregacionista...

Estamos hartos de que a cada propuesta popular de un sector de la población se utilice la amenaza como normalidad, se utilicen los medios de comunicación para engañar a los ciudadanos, pasa en la política y pasa en las empresas, el neoliberalismo (disfrazado de democracia liberal burguesa) ha instaurado la amenaza como propuesta y respuesta, como la solución a los anhelos de los ciudadanos, acotando poco a poco la libertad, la igualdad, el diálogo, intentando enmudecer el pensamiento crítico, estereotipando los modelos sociedad, banalizando todo en blanco y negro, bueno y malo.

¿Alguien se cree que a estas alturas del Antropoceno los ciudadanos se preocupan de banderitas e himnos? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, mejor dicho sed, deshidratación del medio de eso que protegen de la tierra que es todos y no es de nadie.