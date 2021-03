Ayudas a las cofradías en tiempos de crisis por la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado que el Gobierno andaluz prepara un decreto ley para poner en marcha un paquete de ayudas para las cofradías andaluzas de Semana Santa, a las que aportará subvenciones, a lo largo de este año 2021, por un total de 3 millones de euros.

Vaya por delante que no tengo nada en contra de las cofradías de Semana Santa. Antes al contrario, no me cabe duda de que son entidades que, al margen de su naturaleza religiosa, tienen una importante componente cultural, que entiendo que hay que cuidar y ayudar a preservar, pero no es menos cierto que, en situaciones de crisis económica y social, como la que vivimos en España, han de establecerse prioridades a la hora de asignar recursos públicos, especialmente, recursos extraordinarios.

Hasta donde yo sé, las cofradías de Semana Santa andaluza se financian, de forma regular, esencialmente, con las cuotas de sus cofrades, con donaciones privadas de empresas y particulares y con las subvenciones públicas ordinarias fijadas anualmente en el presupuesto de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Con todos los respetos, me parece incomprensible que, en la actual situación de grave crisis sanitaria, social y económica motivada por la pandemia, en la que pequeñas empresas, autónomos y muchísimas personas vulnerables, que se han quedado sin recursos, necesitan con urgencia ayudas para salir adelante, se dediquen 3 millones de euros, como subvención extraordinaria, a financiar a las cofradías de Semana Santa. Si hay motivos objetivos que lo justifiquen, francamente no alcanzo a comprenderlos, porque entiendo que las cofradías, por la naturaleza de su actividad y las fuentes de su financiación, no se han visto especialmente afectadas por la crisis provocada por la pandemia.

Por otro lado, me pregunto de dónde salen esos 3 millones de euros. No quisiera imaginar que la Junta de Andalucía detraiga esa cuantía de la dotación extraordinaria que, con cargo al Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el Estado reparte a las comunidades autónomas con el fin de ayudar a los sectores más afectados por la pandemia, es decir, esencialmente, como señalaba antes, a los colectivos sociales más vulnerables, a los autónomos y a las Pymes.