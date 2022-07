Las entidades bancarias nos tienen acostumbrados al viejo refrán de: la banca siempre gana. Suministrando la menor información posible y si puede ser confusa, mejor todavía. Más allá de lo que dicen los contratos, confías en la palabra del empleado que te da la información. Que, visto lo visto en este caso, al final se confirma que pensar que los que te atienden son asesores es una idea equivocada y simplemente son puros comerciales.

Así es lo que me sucedió con la Caixa. Hace un par de años (primero en el 2020 y después en el 2021) decidí realizar una pequeña inversión de un dinero que no producía absolutamente nada en la cuenta corriente. Yo siempre he evitado, y más con la edad que tengo (63 años), realizar operaciones que supusieran un riesgo.

Un funcionario de la sucursal de la citada entidad donde siempre he depositado mi dinero y mi confianza me comentó que existía un producto que no tendría RIESGO NINGUNO, Renta Vitalicia …La verdad es que no soy entendida en estos productos y CONFIÉ absolutamente en el empleado y realicé esa inversión, inicialmente SIN RIESGO NINGUNO.

Hace unas semanas comencé a ver cómo disminuía mi inversión inicial y fui a informarme a mi sucursal para saber qué es lo que pasaba. Mi sorpresa fue que efectivamente SI tenía riesgo ya que, me informaron entonces, un 66 por ciento era invertido en renta fija y el resto en renta variable o cartera de la Caixa. Tras intentar convencerme, y tras pasar otra semana, volvió a bajar el producto con que la perdida ya supuso casi cerca de 5.000 euros. Decidí finalmente retirarlo (9 de mayo de 2022) y firmé la orden pertinente pero no se hizo efectiva hasta 72 horas después. En el trasiego, 2000 euros menos a pesar de que la orden estaba firmada desde el lunes. Otra injusticia más.

Me siento estafada y engañada ya que desde el inicio se me dijo que no iba a tener riesgo. La broma me ha supuesto 7.000 euros menos de lo que deposité en un inicio. Finalmente, después de esta experiencia, no cabe otra que antes de firmar cualquier cosa hay que grabar y registrar lo que nos ofrecen desde los bancos.