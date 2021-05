Las batallas liberales del PP

Me ha parecido muy oportuno el artículo de Ignacio Escolar, "La libertad de contaminar y otras grandes batallas 'liberales'"

Muchísimas veces he repasado mentalmente los mismos hechos que explica I.E. en su artículo, con la intención de pasarlos al papel y enviarlos a la sección “cartas al director” de cualquier periódico (bueno, no de cualquiera). Debo reconocer que la tarea siempre me ha resultado imposible. Era tal la agitación que sentía repasando esos hechos, que no conseguía construir un texto mínimamente ordenado y coherente. Las ideas se me amontonaban, queriendo salir a borbotones, de pura indignación.

Quiero agradecer a Ignacio Escolar su artículo. Porque sentía la necesidad de que alguien lo dijese, que expresara de forma clara lo que, como ya he dicho, tantas veces había intentado poner en un texto.

A la vista del resultado de las elecciones en la comunidad de Madrid, me parece más necesario que nunca explicar que el PP, en los momentos más importantes de nuestra historia reciente, no solo no ha aportado nada, sino que, como dice I. E., ha jugado a la contra.

Confío en que no será la última vez que esto se cuente. Y que el artículo de I.E. se vaya ampliando y volviendo a publicar con las sucesivas “batallas liberales” que, sin duda, protagonizará el PP. Es una cuestión de dignidad democrática.