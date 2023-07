Be voter, my friend: conviértase en encuesta

Las encuestas mienten o se equivocan. Hoy he oído que una daba cinco puntos de ventaja al PP y partía de unos datos de intención directa de voto igualada. Las “cocinas” de los datos en bruto pueden hoy estar desfasadas, las condiciones son otras.

No hay quien se crea que el votante del PSOE se pase tranquilamente a un PP hermanado con VOX.

Los temas del PP son de nuevo el Trumpista mito del fraude electoral y ETA a través de un lema vomitivo, impropio de un estado democrático. Vomitivos son su apoyo, defensa, o simulación de indiferencia mientras el PP lo usa oficialmente con merchandising y cartelería encargada y pagada por Génova. Y luego la defensa acérrima por parte de un sector de las víctimas aduciendo que si a otras víctimas les molesta, básicamente que se joroben, por sanchistas, añaden. El PP divide más que nunca a las víctimas, untando con sustanciosos sueldos a aquellas que siguen su juego indecente de usar un terrorismo extinguido hace doce años, y despreciando miserablemente a los que se atreven a censurarles tan abominable práctica.

La novedad de Feijóo? Fumarse la Constitución y establecer la mayoría en el número de escaños que obtenga el PP. Literal. Responsable, y “de Estado” Ja!

Todos los medios salvo (grosso modo) PRISA, Eldiario.es, Público, ElPlural e Infolibre son ahora abiertamente de derechas. La Sexta es un trampantojo con periodistas que vienen a blanquear medios entregados a la derecha (ElMundo, ABC, La Razón) o abiertamente de ultraderecha y nulo rigor periodístico como Okdiario. El 95% de los medios pide abiertamente el voto para la derecha, los “progresistas” se muestran reticentes a hacer lo propio con la izquierda, a “movilizar”. Sin embargo repiten como un dogma que el PP tocando varios palos de centro a ultraderecha puede atraer a votantes de izquierdas. Hay discriminación positiva con varios sectores de nuestra población, la izquierda política la necesita, dadas las circunstancias.

En la guerra se puede hacer cualquier cosa si tienes superioridad aérea. La Prensa es el equivalente a las fuerzas aéreas en la contienda política. Con una Luftwaffe mediática a tu servicio haces lo que quieras. Aunque acabas haciendo lo que quieren los que financian esos “aviones” periodísticos. Desde hace un año han vendido el “perfil moderado” de Núñez Feijóo. Echen mano de su criterio y sentido común y díganse si ese discurso de odio, falta de respeto y conspiranoia antisistema o ignorancia de la Constitución es moderada. O si lo es bendecir pactos de gobierno con quien dice que “derogará toda la basura progre”. ¿No se han enterado? Eso lo dijo la portavoz de Vox en el debate de investidura de la CV. Nuevamente, el único medio mainstream progresista de la CV aún no ha puesto el grito en el cielo, antes ha alabado “el tono del debate”.

No pueden entrar en su cabeza ni en su voluntad. Usted no es el raro. Si esta vorágine de falta de respeto, ética, objetividad, igualdad, escrúpulos, vergüenza; si le molesta que le digan ya lo que ha votado; si le escandaliza que alguien sea pillado urdiendo tejemanejes contra partidos de izquierda y siga impertérrito siendo la referencia progresista con “más periodismo”, si le encocora que en un medio progresista le pregunten al Presidente de Gobierno si ha dado órdenes perversas en Correos aún sin haber ni un indicio serio más allá de las insidias de Feijóo; si le da la sensación en definitiva de que gente con poder y recursos está poniendo sus millones y su influencia para que todo lleve a una victoria de la derecha… créase esto último. E imagine lo que podrán hacer si ya están en el poder. Pero no se crea todo lo demás. Las patrañas, insidias, contrasentidos, falsas promesas, y sobre todo eso de que la gente decente, progresista, cabal, de este país está tan contenta con ello. No, no lo está. Y usted forma parte de ello. Conviértase en encuesta. Vote, vote como si 1000 personas fueran a votar lo mismo que usted. Vote a la izquierda, a ver si se les quitan las ganas a los poderosos de cambiar la realidad a base de dinero (que sin duda se gastan porque esperan después ganar mucho más, a costa de los que menos tienen). Dele en los morros a ese poder que se cree todopoderoso. Si un gobierno de izquierdas ha podido hacer todo lo que ha hecho en una legislatura con guión de serie de terror, imagínese en una sin esos condicionantes y con la base de lo anterior.

Le ilusiona? Sí? Pues vote. No se quede en casa, que llegará Mordor. Esta vez no hay segunda oportunidad.