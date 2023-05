Bildu y otros más

Ya respiramos muchos con el anuncio de Bildu de la renuncia a ser diputados sus siete personajes etarras en su tiempo, aunque expirada su culpa por una condena cumplida. No seré yo quien defienda a estos personajes ni a Bildu por un error grave cometido que solo serviría para dar mas votos al otro extremo de nuestro arco político. Buscaban eso para seguir confrontando?. Ahora Feijoo se queda algo despojado de su arma letal de ETA que siempre maneja la derecha y que le da buenos resultados electorales, aunque ya no existe hace muchos años.

Pero aprovechando el momento habría que pedir a Feijóo y a todo el PP que, si de verdad quieren una paz política, por cierto, de un cinismo latente porque no creo que en verdad se alegren de esta dimisión que les hace perder argumentos, deberíamos pedirles que pasaran la página de toda la historia de nuestras vidas entre los extremos. La guerra civil y ETA están presentes en todo momento en nuestras vidas a través de dos extremos enfrentados eternamente y, según parece, sin solución. Seria el momento de que la extrema derecha de VOX y de demasiados integrantes y votantes del PP, decidieran dimitir de su obsesión repetitiva de buenos y malos. Obsesión reflejada en la aprobación de un hecho tan delictivo como el terrorismo, pero basado en actos de gobierno, que ha sido la muerte de tantos españoles castigados durante la posguerra. No hablo de la guerra civil porque todos quizá tuvieron culpa de lo ocurrido. Es terror puro fusilar a adversarios políticos por pensar distinto en tiempo de paz. Porque s la guerra acabó se estaba en tiempo de paz ¿No es lo mismo que lo que hacía ETA en sus tiempos de plomo? Si, ya sé que una acción es sorpresiva y otra justificada no se dónde. ¿Pero no es terror político presumir por el deseo de fusilar a millones de españoles hoy por “ser de los nuestros”? Recordemos el caso Egin. Y nadie ha pedido perdón, nadie se ha estremecido por ese deseo e, incluso se ha alabado aquel gobierno de posguerra, repito, posguerra, en donde nada de eso podía estar justificado al cebarse en el derrotado solo por sus ideas y defender una bandera de otro color. Y hubo demasiados muertos en tiempo de “paz”.

Ya se que la posguerra siempre ha estado oculta hasta el punto de que hacer una crítica feroz a lo que digo, o sea, el terrorismo de posguerra, yo no recuerdo que se haya hecho de manera seria. Aunque se han hecho muchas de la guerra propiamente dicha. Es la posguerra una situación vivida por muchos españoles en silencio y otros muchos que murieron en ella castigados por pensar diferente. Simplemente eso. Hemos visto expresiones humorísticas de los excesos de vascos o catalanes riéndose de si mismos por sus nacionalismos, pero nadie ha visto esa expresión de la posguerra hablando del ultranacionalismo español. Porque, sencillamente estaba prohibido o se tenia miedo de hacerlo.

Quizá Feijóo ganara votos de mucha izquierda si fuera capaz de romper el veto a la verdad vivida en el único país en donde ganó el fascismo. Sería un ejemplo para Europa y el mundo. Mostrar de manera oficial el deseo de ambos extremos, el mundo de Bildu, Sortu, etc. y el franquismo de VOX y PP acordando no recurrir nunca a aquellos hechos nefastos de convivencia para crear argumentos políticos. Ya se que es utópico lo que aquí pido, pero es vital para un futuro asumible por todos.