A colación de la burla que la derecha y la extrema derecha han pretendido hacer de una campaña institucional del ministerio de Igualdad dirigida a los jóvenes (sin entrar a valorar la calidad de la misma), veo necesario afearles el gesto y poner mi granito de arena por la igualdad.

Y es que si de algo estoy orgulloso en mi vida es de haber sido “un hombre blandengue”. Si es que con eso quieren decir que he sido un hombre de esos que: cargaron las bolsas de la compra, empujaron el carrito de la niña; se levantaron de madrugada a darle de comer al bebé o a calmar su llanto procurando así que su madre descansara; un hombre de los que se preocuparon de vestirla por las mañanas y de contarle cuentos por la noche, antes de dormir; de los que cambiaron pañales; de los que limpiaron la casa cuando tocaba; de los que se preocuparon por igual que su pareja de las comidas, del colegio y del estudio; de acudir al médico con ella; de hablarle y escucharla; de compartir juegos; de decirle que no cuando fue preciso; de cuidarla.

Me alegro además de que me haya visto llorar y reír; sobre todo reír. Me alegro de haber participado en su crianza, algo que me hizo y hace sentir un hombre capaz; capaz de amar.

Y ahora, si quieren, que nos sigan llamando “hombres blandengues”.