Ser canaria ya no es (mi) razón: nacionalismo y prioridades

Milité en Coalición Canaria, desde Ican. Nos arrejuntamos para aquella moción de censura de 1993, incluso estuve en la estructura de ese gobierno. Mi carrera en CC me condujo a la quinta tenencia de alcaldía en la Arucas de toda mi alma. También fui militante de Nueva Canarias. Gran Canaria no pagaba traidores y mal pagaba leales y, aunque no soy nacionalista sensu estricto, me sentía cómoda entre la canariedad, la deuda histórica, la defensa de esta tierra frente a la visión peninsular distante y distorsionada, que no entiende la ultraperiferia. Los años pasan y el mismo mes que los nacionalismos son protagonistas en una investidura histórica haciendo valer sus valores y sus intereses, el nacionalismo patrio, el nuestro, el de la romería de San Benito y la Agenda Canaria, se aferra a una sentencia goda, goda, lo juro por mi madre, sobre los conservatorios. Una sentencia que, intentando no ser de esas ministras de las que me habla, diré que hay jueces peninsulares y de los otros. Y los otros no entienden nada, poniendo a Canarias en el recuadro junto al Estrecho. Dice la sentencia que la administración educativa canaria, que no convocó oposiciones durante décadas, se vaya en paz y no peque más, pero que los trabajadores canarios podían haberse ido a opositar a cualquier territorio nacional como un murciano cualquiera; incluso mejor, porque Iberia, el Cielo lo saben, funciona mejor que RENFE y no es lo mismo volar que arrastrarse.

Tantos años de nacionalismo para plegarse a lo más básico: no estamos tan lejos y no nos quejemos que estamos subvencionados. Total: que ser canario no es razón para no opositar fuera del terrero, que las distancias son subjetivas y que no supone desventaja no tener oportunidades en la tierra de una. Respeto a quienes opositaron en otra comunidad autónoma, pero se luchaba por crear oportunidades en Canarias, para que no hubiera que emigrar de forma obligatoria, se llame esa emigración académica, laboral o profesional. Hay comunidades que están protegidas por su lengua y sus representantes. Canarias mira pa los celajes, reduciendo nuestra especificidad a las perras y las aguas. Nada menos que 5 puntos separan a quienes opositaron y se quedaron sin plaza de los que no. Los afortunados de fuera que se presentaron en sus territorios y la minoría de canarios que se presentaron fuera. El nacionalismo de CC se encadena al estatalismo del PP de Poli, y Poli se encadena a la Dirección General de Mónica (que es un ser humano con sus filias, fobias y deudas pendientes) porque Poli no puede quedarse sin más directores generales, que quedó fatal cuando huyó el arquitecto. Que no andan sobrados de cuadros en el PP (ni de cuadros, ni de marcos ni de paspartú). Una Dirección General de Personal colapsada, ahogada en sus procedimientos, temerosa de los resultados que arrastrará a CC en el supuesto bien común, el menos canarista de la Historia, donde el personal canario puede quedar muy mal parado. Esa estabilización, todavía por resolver, deja a los interinos canarios en general y de forma grave a los conservatorios a los pies de los caballos.

No se peleó nuestra especificidad. Se perdió la batalla entre los que no creen en ella, los que no les dio la vida, los que de forma desidiosa estaban más pendientes de su futuro político y los que la defendían porque estaban en la oposición y eran los conservatorios una buena hoguera para calentarse; ahora con el calor del gobierno, abandonan la bandera y con ella la justicia.

Cada uno es dueño de sus contradicciones, igual habrá que pararse y más allá de las vísceras, recuperar lo básico: Canarias tiene particularidades que hay que reconocer y defender EN TODOS LOS ÓRDENES (que se les olvida hasta a los nacionalistas) a los canarios opositar en otra comunidad nos cuesta 15 veces más (económica y emocionalmente). Cientos de interinos y especialmente 70 familias de profesorado de los conservatorios, porque hace 30 años que no hay oposiciones a ellos, tienen el susto o muerte de estabilización o desempleo.

Todo pasa por Coalición Canaria, que tiene ideología para entenderlo y poder para lucharlo, aunque la escala técnica en formato diputada y directora general se escondan cargando sobre el colectivo una responsabilidad que no es suya. Ser canario, ser canaria, condiciona nuestro ser y nuestro estar, en este caso en forma de desigualdad institucional que se niegan a reconocer. Parece ser que ser canario ya no puede ser nuestra razón. Pagaremos, justos y pecadores.