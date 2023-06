Carta de un votante de Izquierdas: Pablo Iglesias, hazte un “Zapatero”

Soy periodista, he sido de izquierdas toda mi vida y soy votante y colaborador de Podemos. Pertenezco a una familia numerosa y me crie en el final del franquismo, viendo día sí y día también a los manifestantes corriendo delante de los grises.

Soy de izquierdas por ver desde pequeño que unos tienen todo sin hacer nada y otros tenemos algo con mucho esfuerzo; por la influencia de los cantautores y por las horas de lectura de mi adolescencia; que sin paga semanal nos tocaba leer mucho; y seguramente por vivir en el Madrid de la “movida”, escuela de tolerancia y de mentes libres y abiertas; y también por trabajar desde los 18 años para pagarme la carrera de periodismo y por viajar mucho y conocer otras culturas y realidades, viendo la falta de derechos y libertades, la pobreza e injusticias que sufren muchas personas en nuestro planeta. Y, cómo no, por conocer a mi pareja y a su familia republicana y vivir el movimiento de Memoria Histórica. Y por Almudena Grandes. Y por muchas más cosas.

Llegando casi a los 60, sin hijos, 38 años cotizados, viviendo ahora en un pueblo y con cierta tranquilidad ganada con esfuerzo, podría hacerme un cínico y no angustiarme ante la posibilidad de que aquellos peligrosos “grises” de mi infancia vuelvan, ahora con el pin de VOX y PP en la solapa.

Pero no puedo mirar a otro lado. Hemos avanzado mucho para que, de un plumazo, lo perdamos todo. Y no es una conjetura: lean lo que pasa en Hungría, Polonia, Italia y ya esta semana en Elche, Valencia, Baleares y en 140 pueblos de España. Ya están aquí y veo a mucha gente progresista de brazos caídos, repitiendo con resignación que la derecha ya ha ganado. Pero no lo ha hecho, y no lo hará si levantamos el culo del sillón (físico y mental) y nos movilizamos todos y todas en la misma dirección.

Precisamente escribo estas líneas porque he visto la lección magistral, en forma de entrevista, del presidente Zapatero, en el Canal 24 horas. Nos dio la clave de lo que hay que hacer para darle la vuelta a las encuestas: hablar claro, apoyar sin fisuras al presidente y al Gobierno; desmontar las mentiras con datos; respetar a los periodistas y medios que no piensan como él, pero frenarles en seco lanzándoles verdades objetivas; y destilar ríos de CONFIANZA y AMOR hacia este país y hacia su mayoría social progresista, que quiere avanzar y no volver al pasado franquista.

Mi opción ideológica es SUMAR, pero Zapatero nos ha marcado el camino a seguir en estas semanas. Hay tiempo. Por ello, pido a todos los políticos e influenciadores a la izquierda alternativa que se vuelquen con esa pasión y esa carga de razones en apoyar a SUMAR y Yolanda Díaz. Sin fisuras. Yolanda es nuestra única opción real de ganar esta batalla. Es una persona valiente, que ha sido capaz de responder al reto que la lanzaron: hacer historia creando un espacio común con 17 fuerzas de izquierdas. Un éxito que personalmente me hace sentir muy orgulloso.

En este punto, y a riesgo de ser odiado por los míos, debo hacer un llamamiento en especial a nuestro compañero Pablo Iglesias, que tiene ya por derecho propio un papel clave en la historia de nuestra democracia. Pablo, los que te hemos apoyado desde el principio, los que nos hemos partido la cara dialéctica por defender tu figura frente a las cloacas y a la desinformación, los que aplaudimos el acierto del Gobierno de Coalición, y también los que no nos creemos que ahora prefieras ser cabeza de una pequeña aldea gala de la Izquierda, te pedimos que te hagas un “Zapatero” y apoyes a SUMAR, sin medias tintas ni recovecos dialécticos.

Que pares las máquinas antes de que choquemos todos contra el iceberg y des un volantazo. Te pedimos, por favor, que uses todo tu potencial mediático (Canal Red, SER, Ara, Ctxt, Rac1, TV3 etc.) para dejar de hablar de “marcos culturales” “trincheras ideológicas”, “progresía mediática”, etc., etc., y te pongas a remar en la misma dirección que Yolanda Díaz y los compañeros de SUMAR, con toda la pasión e inteligencia que tienes, desde siempre, para darle un impulso al proyecto de todos. Nos hace falta tu viento a favor, de verdad. Nos jugamos demasiado.

Y, por último, a todos los que se consideran progresistas: si no votas, no eres de izquierdas. No te engañes. Solo eres uno de esos tristes “majetes tranquilos en su sillón”, a los que canta Celtas Cortos.