Y yo que me creía...

Pues es verdad. Yo creía que aquella fase de mi vida de niño y adolescente ya había acabado y empezábamos un nuevo modo o formato de vida en aquel año 75 en donde aun se fueron ejecutados miembros de ETA, en donde aún no sabíamos quien mato a Carrero Blanco o, al menos, quien ayudo a hacerlo para que siguiéramos pensando en que los malos solo eran unos. Y en donde sabíamos que los comunistas eran muy mala gente y que había muchos enemigos fuera de España que trataban de hundirnos.

Pasaron los años y empecé a creer que nadie era tan bueno ni tan malo, y que aquellos rojos que decían algunos no eran tan malvados. Eran gentes que solo deseaban que hubiera otro tipo de orden, de modo de vida y, sobre todo, que les dejaran pensar como querían. Y se creo lo que algunos llaman democracia pero que estaba todo acordado para que no cambiara mas que el decorado, porque la función seguía siendo la misma. Todos se ponían de acuerdo para que no nos acordáramos de aquellos años de posguerra que quizá era mejor olvidar, pero en donde muchos españoles sufrieron y mucho el por el solo hecho de pensar de modo diferente.

Hasta que llego un gobierno que pensó que era el momento de hacer lo que nunca se hizo, o sea y resumiendo, evitar que Franco siguiera siendo nuestro héroe después de muerto, que las personas que aun estaban en cunetas se pudieran enterrar por sus familiares donde ellos quisieran, hablar con los independentistas para tratar de traerles a una Patria que fuera distinta a la de aquel tiempo que todos vivimos, donde pensar en otro idioma no fuera criticado y donde se pudieran hacer acuerdos para estar unidos como poder hablar y acordar con aquellos que ya pagaron su culpa después de aquel terrible error de ETA y de sus ahora cercanos pero que ya habían reconocido su error.

Pero todo eso ha servido para que podamos volver a aquella otra Patria Una pero pequeña y sin libertad que nos lego el general que iba bajo palio y cuyas monedas de entonces le nombraban Caudillo por la gracia de Dios. Porque si nadie lo remedia y ganan las elecciones esta claro que volveremos a una situación increíble aun para algunos pero muy temida para los que ya la vivimos demasiados años. Y todo esto podría sonar hace unos meses a chiste malo de Arévalo, por ejemplo, pero es que lo estamos viendo ya allí donde gobiernan de una bajo el palio del PP o sin palio, a las claras. Ya se empezó por la cultura y ese es el camino trumpista que muchos votan. Porque esa es la autentica desgracia para los que nos creemos de demócratas, que nos ganan con votos los que no creen en ellos.