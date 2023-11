El crucigrama, la noticia, la foto y unas siglas

Aún miro la prensa de papel. Después de leer un periódico separo las hojas del crucigrama para resolverlo más tarde, de hueco en hueco. Cuando lo termino, las vuelvo a mirar antes de reciclarlas, por si acaso.

Es 25 de noviembre, pero acabo de resolver uno del 12/09/2023 del Última Hora de Mallorca y, aunque no tengo un criterio formado, me sorprende esta noticia: “La mitad de los españoles cree que este sistema educativo es peor al que vivieron”.

En la misma página aparece una fotografía con otro titular destacado: “La reina Letizia inaugura el nuevo curso en el colegio gallego de Oroso”.

Ella sonríe, supongo que la infancia es alegría y tampoco caían tantas bombas en Gaza, aunque estaba Ucrania. Aparece rodeada por más de treinta menores de siete u ocho años de edad, pero me preocupa que sus rostros se vean tal como son, sin el pixelado protector contra los sin escrúpulos que proliferan por los rincones de Internet para después perfeccionar sus delitos con la nueva IA.

¿Acaso el estar cerca de la reina blinda a los menores de cualquier peligro?

¿Acaso está dispuesta la Familia Real a pagar de su bolsillo los perjuicios que podrían sufrir terceros vulnerables por figurar en un evento que no aporta nada al proceso educativo?

Si a los residentes en el Palacio de la Zarzuela les resulta insoportable verse en fotografías junto a rostros desdibujados de estudiantes de Primaria, lo que deben hacer es no acudir a unos eventos que solo les interesan a ellos para promocionarse a costa de una educación que también paga el contribuyente.

Aún recuerdo hace unos años cuando, en un colegio de Mallorca, una niña preguntó, a la misma Leonor que acaba de cumplir los 18 y delante de los reyes, la clásica “¿qué quieres ser de mayor?”. No se le ocurrió a Letizia otra maldad que la de corregir a la niña atrevida con “no es lo que ‘quiere’ ser de mayor, sino lo que ‘tiene’ que ser de mayor”.

No puedo evitar el recuerdo del video más educativo de los de “Another brick in the wall”, la de Pink Floyd.

Sigo observando la foto y los veo a todos, menos a ella, estudiando 4º curso de la ESO dentro de unos años. Si para entonces el Título II de la Constitución sigue igual, seguirán apareciendo noticias como la del mismo periódico, pero del 08/02/2023: “Educación ignora si los institutos enseñan la Guerra Civil”. En realidad, lo que la autoridad no quiere conocer es el alcance del desastre que significa que muchos profesores de Historia no expongan en clase (y, por tanto, tampoco pregunten en las evaluaciones) los temas del siglo XX de España, especialmente a partir del golpe de Estado de 1936.

La razón es muy sencilla: quienes educan no pueden contar mentiras y, por tanto, tendrían que decir que la fotografiada Letizia y su marido no vivirían donde viven sin la violencia y crueldad infinitas que desplegó el golpista del 18 de julio hasta el último día de su vida. Y también explicarían que, tras aquella muerte natural, tan injusta para con tantas víctimas, los políticos que tenían que construir algo que no fuera una dictadura engañaron de manera consciente a la sociedad que les pagaba el sueldo, pues sabían a ciencia cierta que durante la Transición la mayoría quería una república. Y también que, desde entonces, ningún gobierno ha querido preguntar. ¿Acaso no se atreven a molestar ni a quien coronó aquel dictador, ni a su hijo hoy reinante? Pero la culpa de todo esto es de un crucigrama que no me preguntó por el tan socorrido “Orificio del recto”, ese “ano” con 8.350 millones de resultados en Google hoy, 25/11/2023, pero sí por la “Petición de ayuda”, o sea, “SOS”, con solo 1.970 millones, muchos menos famosa.

Tanto si SOS corresponde a unas siglas como si no, que hay debate, desde aquí propongo a los autores de pasatiempos que incluyan esta pregunta, por si triunfara: “Con seis letras, función prevista en el artículo 62.h de la Constitución española de 1978”. Escrito en siglas, “MASUFA”, con sólo 31.900 resultados en el mismo buscador, pero que subirá como la espuma si la ministra Robles decide incluirla en el “glosario” del sitio “La Defensa y yo”, que tenía 1.144 diferentes cuando en diciembre de 2022 se pidió la inclusión de MASUFA por primera vez, y que ahora son tres menos, 1.141, aunque la paz mundial parece más lejos que entonces.

Habrá que seguir insistiendo.