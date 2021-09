La verdad sobre Cuba

¿Cómo empiezo?

A mis años, es la primera vez que escribo un comentario sobre una noticia leída.

Comenzaré por decir que pocos más críticos que yo al sistema de dictadura financiera que rige en nuestro mundo. Con ello sólo pretendo indicar superficialmente mi manera de entender la realidad; alejada obviamente de cualquier veleidad derechista.

Mi pregunta es: ¿ha estado este señor alguna vez en Cuba? ¿Ha visto personalmente la realidad de cómo viven, sufren más bien, el día a día de los más de diez millones de cubanos?

Comenzando por el supuesto bloqueo, yo no he visto ningún destructor en la bocana del puerto de La Habana, pero sí he visto que la mitad o más de los alimentos disponibles en mis diferentes visitas a la isla provenían de Estados Unidos.

Añadiré que pocos más críticos que yo con todas las barbaridades y crímenes cometidos por EU alrededor del mundo.

Prácticamente todas las afirmaciones de este artículo son, si no falsas, al menos discutibles.

Mi primera visita a aquél país data de hace más de veinte años. Mis amistades comenzaron siendo del entorno artístico proclive al sistema.

Posteriormente me he mezclado con todo tipo de personas de todos los ambientes, la gran mayoría de ellas subsistiendo en la más absoluta miseria material y espiritual, obligados a resolver como ellos dicen, trapicheando cuando no robándole directamente al estado como uno medio de poner un pedazo de pan en la mesa.

El sistema, repugnante satrapía, ha conseguido que los únicos que hacen como que trabajan, sean aquellos que lo hacen para el estado en puestos en los que puedan robarle algo para subsistir. Algo por cierto que el estado permite para, llegado el momento, y en caso de levantar el dedo para la más mínima disidencia, poder acusarles de delitos comunes. Yo, viviendo en uno de los países más ricos del mundo, y con un más que aceptable nivel económico, no poseo la casas y lujosas villas en las que viven los capitostes mafiosos, a costa de más absoluta miseria en la que viven la mayoría de cubanos.

¿Sistema de salud, educación gratis? Si a usted por trabajar el estado le roba el 98 por ciento de su estipendio pagándole poco más de 20 dólares al mes,

¿De qué gratuidad estamos hablando? Sanidad y educación que serían quizás de calidad en los primeros años de la revolución, pero que hace muchos años que es un auténtico desastre. ¿Ha pisado Vd. un hospital cubano alguna vez? Sabe Vd. que si quiero almohadas, sábanas, medicinas, artículos de aseo, comida etc., debe de proporcionármelos mi familia, so pena de morirme de asco. Eso sí, si soy miembro de la nomenclatura dispongo de hospitales exclusivos donde no falta de nada.

De qué sirve una pléyade ingenieros o cualquier otro tipo de graduados universitarios que no pueden contribuir con su trabajo al desarrollo de un país en el que todos los sectores productivos están destruidos?

Provocan adrede la huida de balseros para que luego manden remesas a sus familiares, con las que ellos financian la vida de sus vástagos en Miami y engordan sus cuentas bancarias en los denostados países capitalistas.

Explíqueme como es posible en una isla con miles de kilómetros de costa y con hambre, no se encuentre pescado en los mercados. Si se me ocurre salir a pescar y me pillan, acabo en la cárcel (tengo un amigo en esa situación).

¿Cinco vacunas? Ninguna de ellas ha sido sometida a los estándares exigidos para su aprobación. Parece ser que el 50 por ciento de los contagios en la isla han recibido alguna de ellas...

¿Le parece bien a Vd. que mientras no hay leche para la población, yo tenga una vaca para cada uno de los miembros de mi familia?

Podría continuar con centenares de ejemplos que he visto con mis propios ojos. Poder omnímodo por más de 60 años, ¿hereditario? Utilización de todos los mecanismos represivos de un estado totalitario contra cualquier tipo de disidencia.

Y tantas y tantas cosas igual o peor que éstas que me hacen preguntarme si Vd. es ciego o no quiere ver.

Sin más, PATRIA Y VIDA.