Derogar el Feijóoismo

Confieso que la primera vez que oí la estúpida frase “derogar el sanchismo” pensé que había salido de una de esas ocurrencias que surgen del “Club de la comedia” y que sirven para reírnos un rato. Pero no. Había salido de las “mentes preclaras” que asesoran a Feijóo y pronto se convirtió en trending topic, repetido en los bares, tertulias, declaraciones políticas y bedeles de los colegios; hasta que llegó la frase que le superó: “Que te vote Txapote” dicho en sede parlamentaria de los madrileños por la trumpista Ayuso. Ello me ha llevado al convencimiento de que en la sede de Génova, 13 debe existir un concurso que premia al que dice la mayor estupidez, con tal de que esta se convierta en una especie de “canción del verano”.

Hasta ahora, ingenuo de mí, creía que en este país y, de acuerdo con la RAE, sólo se derogaban leyes y decretos, cuando una nueva ley o decreto salido de la sede la de la voluntad popular, que es el Parlamento, así lo manifiesta. “Derogar: dejar sin efecto una norma jurídica o cambiar parte de ella”

¿Es el “sanchismo” una norma jurídica?

Pero ¿qué es el sanchismo? ¿existe como categoría política o sólo está en las mentes preclaras de las cloacas de Génova, 13? Me temo que lo segundo. Creada en primer lugar para no hablar de economía, de sanidad, de pensiones, de política exterior… y para tranquilizar a sus únicos posibles socios de investidura, Vox, partidarios de derogar todo lo hecho en estos últimos 30 años (feminismo, LGTBI, educación, cultura, convivencia…)

En estos últimos cuatro años hemos tenido por primera vez en la historia democrática de este país un gobierno de coalición progresista con una vicepresidenta de gobierno y cuatro ministras/os de un partido distinto al del líder del PSOE. Por tanto, si queríamos identificar esta gestión de Gobierno con “ismo”, tendría que haber sido “sanchiiglesismo” o “sanchiyolandismo”… o cualquier otra estupidez que queramos añadir para entretenernos.

Dicho todo esto. El título de este artículo termina siendo una contradicción, pero las mentes preclaras de Génova, 13 me invitan a seguir con el bucle de la estupidez, con la diferencia de que “derogar el feijóoismo”, siguiendo la lógica del PP/Vox, no apunta a ninguna gestión del gobierno de la nación dada la no existencia del mismo, sino a su corta vida como líder de la oposición (un año) tras apuñalar Pablo Casado por denunciar las corruptelas de Ayuso con su hermano en Madrid.

Lo cierto es que jamás un líder de la oposición, en tan poco tiempo, ha generado más titulares y más contradicciones en sus discursos y declaraciones que este gallego acostumbrado a mayorías absolutas gracias a la Galicia profunda donde impera el caciquismo. Y lo más preocupante, su instalación compulsiva en la mentira. Ignacio Escolar en eldiario.es, semana tras semana ha ido desgranando todas y cada una de las mentiras de Feijóo que, por sí solas, darían para un libro. Esto sería derogar el Feijóoismo que, en realidad, no sería más que contribuir a ayudar al PP a encontrar su lugar en el mundo. Ayudar al PP a que decida si quieres ser la CDU de Ángela Merkel o el Fidesz de Orban (Hungría). Ayudar a Feijóo a recuperar el valor de la verdad que incluye el ponerse colorado cuando te pillan en una mentira (aunque me temo que esto última es complicado porque en el PP lleva la marca de Aznar, campeón del cinismo). Ayudar al gallego a que asuma que ser constitucionalista es respetar los 169 artículos de la misma y no sólo el título VIII. Ayudarle a razonar que el machismo no se justifica por un “divorcio complicado”. Derogar el Feijóoismo también le ayudaría a recobrar la memoria y que pueda definitivamente pedir perdón por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado.

En definitiva, que “derogar el Feijóoismo” sería recuperar al PP antes de que se embarcara del brazo del neofascismo para intentar llegar a La Moncloa, ya que todos recordamos que su puesta de gala como Presidente del PP fue abrirle las puertas de la gobernabilidad en Casilla y León y desde entonces… alfombra roja en Valencia, Extremadura, Baleares (pronto en Murcia)… y así hasta 140 municipios de España.

Ya ven que pronto me he apuntado a la estúpido frase para salvar al soldado Feijóo.