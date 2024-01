El desánimo de la verdad

La verdad siempre queda en el mundo actual tecnológico y del mercado, en un desánimo de quien la posee. Porque la mentira y el bulo triunfan ante una sociedad mermada en su libertad por unos valores que murieron. Veamos algún ejemplo significativo. El escándalo del PP contra Catalunya y sus independentistas es para acabar con un partido político. Pero surgirá el juez amigo que validará que sus líderes no sabían nada y la sociedad se quedará tranquila. Este es el problema que existe en el mundo, que muchas personas incautas o desinformadas creen totalmente a quienes creen que les representa, aunque no les apruebe cobrar el SMI.

Lo de Catalunya y los informes que ha desarrollado este diario son tan evidentes que yo me aplico algunas razones que supongo a más de uno les podrán sonar.

a) Algunos jueces actúan de forma que podría ser objeto de denuncia porque al fin son trabajadores como muchos pero aplicando su deontología profesional de parte de favor de acciones que ya todos consideramos vergonzosas y fuera de la ley.

b) El gran problema de este país para salvar la verdadera democracia que nunca hemos disfrutado es la judicatura. Y puede ser imposible de resolver como un abogado sentenció hace tiempo en 25 años más.

c) Yo, y no sé si alguien más, supongo que si el PP se aferra a esta situación imposible de defender ya es porque saben que lo que han hecho, no solo ahora sino en muchos años antes, desde el 39 aunque no formaban partido entonces los mismos de ahora, no puede salir a la luz porque quizá haría desaparecer el partido y hasta al Estado por la gravedad de los hechos. Es una suposición estrictamente mía por la ocultación defendida con carácter numantino.