Discriminación lingüística en el País Valencià

Un nuevo entre muchos mas episodios de discriminación lingüística contra lenguas no castellanas, en este caso en Penyíscola. En un restaurant no admitieron a un grupo de personas, Mari Giner de Carraixet entre ellas, por dirigirse en valenciano pidiendo una mesa para cenar. El camarero de malas maneras y después la responsable les prohibió la entrada aduciendo que estaban en España ellos eran españoles y exigían que en castellano o no les atendían. Al pedir las hojas de reclamaciones, se las negaron porque no habían hecho consumición alguna.

Las formas de trato fueron despectivas, insultantes, chulescas. Se llamó a la policía y les dijeron que denunciasen, que ellos no podían hacer nada mas.

Así están las cosas en este país. Diario.es debería tener mas sensibilidad ante estos atropellos constantes.