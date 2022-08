Encierros de San Fermín

Sanfermines, o las fiestas de San Fermín en Pamplona. Unos días llenos de actividades culturales, desde música callejera, conciertos, desfiles... Pero el gran atractivo para las miles de personas que llenan la ciudad (muchas de ellas venidas del extranjero) son los encierros.

Encierro es el recorrido de los toros, acompañados por los mozos, desde los corrales a la plaza. Por la tarde se celebrará la “corrida”, el espectáculo taurino, base de todo lo demás.

Según podemos leer en la web sanfermines.net, de este espectáculo se dice que es: una locura colectiva; una irracionalidad primitiva; un rito iniciático a la virilidad; o una anarquía organizada.

TVE y otros canales de radio y televisión nos ofrecen el encierro diario, dando a entender que es un “espectáculo” que interesa a la mayoría. Pero tengo que decir que esta “irracionalidad primitiva” o como se quiera llamar me resulta penosa. No solo porque es parte de la fiesta taurina, cada vez con menos interés y apoyo social, sino porque da por bueno que miles de jóvenes de ambos sexos pongan en riesgo su salud, corriendo entre toros de lidia asustados que no se sabe cómo van a reaccionar. Y en el historial de esta actividad festiva constan todo tipo de traumatismos y, por lo menos, cuatro muertes registradas.

En el parte diario se nos dice que el encierro ha sido “limpio” cuando no ha habido heridos por cornada de toro; pero siempre hay corredores que han tenido que ser atendidos, muchas veces en el hospital, por haber caído, por haber sido pisoteados o empujados por los toros.

Aparte de los sanfermines, pienso que hay otras fiestas en el calendario nacional a revisar, pues aportan modelos poco edificantes para nuestros niños/as y jóvenes.

En el mundo actual, con retos tan importantes para superar como son las guerras, el hambre y la emergencia climática, sugiero a los medios de comunicación que promocionen actividades o espectáculos dignos de una humanidad que quiere dejar atrás para siempre toda forma de violencia, incluida la del maltrato animal.