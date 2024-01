Según voy haciéndome viejo, cada vez entiendo mejor el papel que la religión juega en favor de las ideologías dominantes y conservadoras, que no es otro que “educar en la fe”, es decir, en la existencia de aquello que no se ve.

Y en los tiempos actuales, la fe es un elemento esencial para entender conceptos que se manejan profusamente por la ultraderecha, como honra, deshonra, dignidad, indignidad, honor, deshonor, humillación, traición, y otros que, si bien están definidos por la RAE, no dejan de exigir un extraordinario esfuerzo para comprenderlos.

Pero hay un concepto etéreo que me resulta especialmente complicado de entender, que no es otro que “LA PATRIA”. Y es curioso, ya que hice la mili y tuve tiempo más que suficiente para interiorizar y normalizar ese concepto. Pero recuerdo que el mismo día que me licencié, al salir del cuartel miré por última vez el rótulo de la entrada y pensé que “la patria” no es más que un invento de los ricos, destinado a que los pobres les defiendan las fincas y los cortijos, y que el único concepto real es el Registro de la Propiedad.

Por ello, agradecería al Sr. Feijóo, a todo el espectro de la ultraderecha económica y política y a los representantes de la Iglesia Católica, que cuando se dirijan a los ciudadanos lo hagan sin la intención de tomarnos el pelo y utilicen los verdaderos conceptos que defienden, es decir, beneficio personal y empresarial, conservación de patrimonios y privilegios, la escasa o nula contribución a la solidaridad y al interés general y la intervención de “lo público” solo cuando a ellos les interesa.

No espero un cambio de actitud, solo respeto a nuestra inteligencia.