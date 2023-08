Fantoches de Halloween: Milei y un disfraz con gorra, peluca, camiseta playera y bermudas como aviso

Me apena América Latina. Crecí viendo allí dictaduras militares que dieron paso a democracias fallidas, tanto de izquierdas como de derechas. A menudo me pregunto qué es lo que falla, ese “cuándo se jodió…” Tenemos una imagen de gente que lee más que nosotros, habla muy bien y muestra, en general, lo que llamamos “educación y buenas maneras” que nos dan cien vueltas. Por el camino nos dejamos, no vemos, amplísimos sectores de población ajenos a esa imagen del secundario cuuulto y dehcreííído que habla de esa forma que nos resulta tan pintoresca en las pelis de Ricardo Darín. No tenemos ni idea.

Miramos a América Latina con esa mezcla de suficiencia, paternalismo y superioridad moral que nos caracteriza. Muy español, muy europeo, muy colonial y muy humano. Lo hacemos así porque es más fácil (cansa informarse bien) y por herencia del mito colonial que hemos visto aún vigente más de la mitad de nuestra población. Eso, los progres sanotes que ojeamos EL PAÍS, oímos la SER, vemos La Sexta y nos informamos con eldiario.es. La perspectiva de una buena parte de nuestro país, que vota a los partidos jaleados por los medios que ahora babean con Milei, es una visión que resulta impublicable. La mezcla de unas líneas más arriba, más racismo, clasismo...

La realidad es una desigualdad abismal. Horrenda. Pobreza extrema y marginación en países con élites riquísimas. Restos de cómo dejamos los humanos las tierras en las que los más “civilizados”, o sea los que tienen mejores armas, hacemos eso que aún hoy tenemos el cuajo de llamar colonizar. Que los medios estén al servicio del más rico y sinvergüenza no es sino consecuencia de lo anterior.

Ah Milei… no es el primero de su hornada. Trump, Bolsonaro, Farage, pero ojo: también Zelenski, y antes Coluche en Francia o Perot en USA.

Que un payaso se presente a elecciones no debería preocupar más que si lo hace un médico, carpintera, cartero, ingeniera… Salvo que el payaso se dedica a una rama muy particular de esa amplia gama de profesionales que conectan a grandes grupos de población con la realidad a través de su punto de vista. Y lo hace de forma jocosa, humorística, reñida en principio con la seriedad que se le supone a los gestores públicos. Como, por cierto, la de algunos comunicadores de nuestro país. Bueno, y de cada país, supongo. Hay un consenso aprobatorio hacia Zelesnky, ¿verdad? Bueno, es que la democracia imperfecta que elige actores, payasos o tertulianos acierta a veces por puro azar como en las monarquías.

En España no somos ajenos al fenómeno. Un partido montado con gran seriedad tenía a dos de sus caras más visibles sacadas una, de una entrevista de trabajo y otra de un casting que el azar hizo coincidir con su supremo líder. Eso dice la leyenda. El líder también procedía a su vez de una especie de casting y uno de sus grandes popes, de escribir columnas en un medio de ultra derecha, a donde ha vuelto. Eso dice la hemeroteca.

Es curiosa la coincidencia entre nuestra mirada al Cono Sur con superioridad moral, que esta sea también uno de los sambenitos que la derecha le adjudica aquí a la izquierda, y que en definitiva, un ultraderechista como Leini haga bandera de ella, como atributo propio! Nuevamente la física rige nuestros movimientos sociológicos y nos marcamos un Heisenberg al hablar de esto. Porque poco hay tan sectario como adjudicar diplomas de sectarismo, porque es una sandez pretender que “vas a vaciar la docencia de contenido ideológico” sin que se te vea la intención de introducir el tuyo, y porque cuando criticamos la “pretendida superioridad moral” de otros, enarbolamos la nuestra.

Me desgarra -bajo un aparente hastío indiferente- cada minuto que dedican al presunto asesino que troceó a un señor. En un medio de derechas español sale como primera opción en su web, al pie de una franja roja donde lees “minuto a minuto”. En otros medios nos hablan de la playita. En lugar de informar de qué nos espera según el programa de un gobierno de coalición similar al anterior y qué nos esperaría, en cambio, con uno de derecha-ultra y qué está suponiendo en las CCAA que ya los tenemos. Pero temo que si en Noviembre, desgraciadamente, estamos de nuevo en precampaña, lo haremos viendo a mendrugos con disfraces como el del título.

En fin, medios de chiste en manos de gente con tantos millones como pocos escrúpulos (y aparentemente poco criterio) y una desigualdad aún lejos de la de nuestros hermanos latinoamericanos, pero creciente. Si no les suena, por favor espabilen.